La pastelería del Retiro en la que encontrar el dulce típico de cada pueblo de Madrid: desde feos hasta ombligos

Obradores de Madrid es un todo en uno. Es una exclusiva cafetería en la que degustar toda la Comunidad de Madrid sin tener que desplazarse ni un sólo kilómetro y un único mostrador en el que agrupar 20 obradores de toda la región.

En el número 16 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, junto al parque de El Retiro, se encuentra esta nueva confitería que lleva tres meses abierta, en la que sólo encontrarás productos cien por cien madrileños y los principales dulces típicos de cada municipio de la región.

Todo empezó cuando Marco Palazón tuvo que ir a propósito a El Escorial desde el centro de Madrid para comprarle a su madre uno de sus dulces favoritos, las típicas bizcoletas de San Lorenzo. Eso fue sólo el inicio de un concepto gastronómico innovador en la capital.

Decoración de Obradores Madrid. Obradores Madrid null

"Me contagió su ilusión por crear una cafetería diferente. No había ninguna que recogiera todos los dulces de Madrid. Así que me asocié con él y creamos Obradores de Madrid", cuenta Elba Díaz, copropietaria de la pastelería junto a Marco.

Así, cogieron juntos el coche y fueron pueblo por pueblo, descubriendo cuál era el dulce típico de cada zona hasta crear una lista de los 20 mejores dulces típicos de Madrid. A su vez, los traen de las mejores pastelerías de cada lugar.

Su mostrador cuenta con dulces como los francisquitos de Guadarrama, las tetas de la novicia o las pelotas de fraile de Chinchón, el ombligo de Pinto, los retorcidos de San Martín de Valdeiglesias, los feos de Valdemoro, los repápalos de Nuevo Baztán, las palmeritas húmedas de Morata de Tajuña, las tejas de Alcalá de Henares, las bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial... Además, adelantan que pronto ampliarán su selecta lista.

La acogida en el barrio de Salamanca no ha podido ser mejor. En parte, porque Elba Díaz López y Marco Palazón pertenecen al mundo de las reformas y el diseño, por lo que son conscientes de la importancia del espacio: "Es una decoración arraigada al barrio. Es el concepto 'casa vivida', para sentirse como en casa". El diseño corre a cargo de Ana Palazón y José Luis Arrizabalaga, conocidos por ser directores de arte de Alex de la Iglesia.

Elba Díaz en su pastelería Obradores Madrid. Obradores Madrid null

La cafetería-pastelería abre de 8.00 a 23.00 horas todos los días. Tiene un aforo de 100 personas, 50 en su interior y 14 en terraza, y ofrece desde desayunos (tostadas de pan de masa madre y café por unos 6 euros), comidas (ensaladas, vinos de Madrid, tostas, tablas de embutido...) y, cómo no, dulces y hasta siete tipos de tartas.

A su vez, la atención al público es otro de sus pilares fundamentales. Por eso, aunque ellos no hacen los dulces, hay personal especializado en pastelería para saber tratar el producto y siempre hay un barista en Obradores Madrid para la elaboración de café. De hecho, cuentan con su propia mezcla de café, Obradores, que le elabora en exclusiva el tostador Tocaf, además de especialidades cien por cien arábicas.

Listado completo de los dulces de Obradores Madrid LOS FRANCISQUITOS (Guadarrama) ................................. 1,00 €/ud

TETAS DE LA NOVICIA (Chinchón) ................................... 2,80 €/ud

PELOTAS DE FRAILE (Chinchón) ..................................... 2,80 €/ud

EL OMBLIGO (Pinto) .................................................. 4,00 €/ud

POSTRES ARTESANOS (Obradores) ................................... 4,20 €/ud

EL AGUAMANIL (Alcorcón) ............................................ 4,50 €/ud

TORRIJAS (San Lorenzo de El Escorial) ................................ 5,00 €/ud

COSTRADA (Alcalá de Henares) ....................................... 5,50 €/ud

LOS RETORCIDOS (San Martín de Valdeiglesias) ..................... 29,00 €/kg

PALITOS DE SAN ANTONIO (Valdemoro) ............................. 16,00 €/caja

FEOS (Valdemoro) ...................................................... 18,00 €/caja

CASTELLANOS (Valdemoro) ............................................ 18,00 €/caja

ALMENDRADOS DE LA ABUELA (Valdemoro) ......................... 18,00 €/caja

LOS REPÁPALOS (Nuevo Baztán) ....................................... 42,00 €/kg

BOLLITOS DE ACEITE (Navalcarnero) ................................... 29,00 €/kg

PALMERITAS HÚMEDAS (Morata de Tajuña) ........................... 28,00 €/kg

MINI CRUASÁN (Colmenar Viejo y Tres Cantos) ....................... 35,00 €/kg

MINICUERNOS CREMA (Obradores) ................................... 35,00 €/kg

PALMERITAS SECAS (Madrid) .......................................... 33,00 €/kg

LAS BIZCOTELAS (San Lorenzo de El Escorial) ........................... 43,00 €/kg

ROSQUILLAS DE ALCALÁ (Alcalá de Henares) .......................... 43,00 €/kg

TEJAS DE ALCALÁ (Alcalá de Henares) .................................. 48,00 €/kg

Obradores de Madrid es la nueva confitería en la que degustar los dulces típicos de cada rincón de la Comunidad de Madrid sin tener que salir del centro de la capital.