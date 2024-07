El mejor taco de toda España se vende en un pequeño puesto de un mercado en Vallecas: birria de rabo de toro

En el corazón de Vallecas, una fusión de sabores, ha captado la atención de los paladares más exigentes. Valletako, un pequeño puesto regentado por Andrés Álvarez y Boris Payán, ha logrado convertir un plato tradicional mexicano en el mejor taco de España. Una historia de cómo una casualidad se transformó en un triunfo culinario.

En el bullicioso mercado de Numancia se encuentra este establecimiento que ha revolucionado la escena gastronómica con su taco de birria de rabo de toro.

Boris, con más de veinte años de experiencia en hostelería, se encuentra la mayoría del tiempo preparando los platos elaborados con ingredientes frescos. Junto a su socio Andrés, experto en redes sociales y marketing, han construido este 'santuario' culinario, donde la autenticidad y la pasión se encuentran en cada bocado.

Desde que abrieron sus puertas, hace menos de medio año, estos dos empresarios han trabajado para ofrecer una experiencia culinaria que fusiona lo mejor de la cocina mexicana y española.

Ambos son amigos y se conocieron antes de la pandemia de forma casual. "Yo buscaba carne para preparar un taco que ahora tenemos en el menú, el Valletako, inspirado en el tradicional Villamelón, que lleva costilla y longaniza", explica a Madrid Total Andrés. Entonces, Boris, que por aquel entonces trabajaba en un puesto del mercado de Prosperidad, le ofreció estos ingredientes tan difíciles de encontrar.

Sin embargo, la receta ganadora nació más tarde, específicamente para el concurso, como una audaz apuesta por la fusión de sabores. "Nos invitaron a participar en el certamen y vimos una gran oportunidad de dar visibilidad a nuestro puesto," explica Andrés.

Elaboración del mejor taco de España

Ellos querían crear algo único. Se les ocurrió cambiar la birria, un plato tradicional de México, elaborado con carne de chivo marinada y cocida durante más de 6 horas, con una carne procedente de España: el rabo de toro, debido a que tiene una jugosidad y ternura especial y similar después de una larga cocción.

A lo largo del proceso de creación tuvieron algunas dificultades. "Adaptar la receta tradicional mexicana al rabo de toro fue todo un reto," dice Andrés. "Tuvimos que afinar las especias y tiempos de cocción para lograr el sabor perfecto. Nos tomó un poco de tiempo, pero el resultado fue espectacular."

Cuando se le pregunta por qué el taco de birria de rabo de toro se ha convertido en la estrella indiscutible del concurso, este mexicano lo tiene claro: "Creemos que ha ganado por su sencillez y autenticidad. Nos arriesgamos un poco, pero la fusión con el rabo de toro fue la clave."

Los ingredientes para los tacos que llevan a cabo se basan en una cuidadosa selección de productos locales e importados. "El rabo de toro lo conseguimos aquí, pero las especias las traemos de México," detalla Andrés. Con ello consiguen que sea una mezcla que respeta la tradición mientras incorpora elementos de la cocina española.

La carta de Valletako no se limita solo a este tipo de comida. Aunque el 70% del menú son tacos, también ofrecen burritos, tamales, nachos y otros platos típicos como la cecina estilo Yecapixtla y los pambazos, todo ello adaptado al paladar español.

Campeonato de tacos de España

Desde que se proclamaron ganadores del concurso El mejor taco de España, la respuesta de los clientes ha sido muy positiva. Hasta el concurso no podías encontrar el taco ganador en la carta sin embargo, durante un mes los clientes pudieron no solo probarlo si no también valorarlo. En esto consistía la primera fase de la competición.

Además de los comensales, también acudían al establecimiento inspectores oficiales y algunos encubiertos. Después de valorar cerca de 50.000 tacos, el de birria de rabo de toro quedó entre los 15 finalistas.

En la segunda final del concurso celebrado en Oviedo esta semana, un jurado profesional degustó y valoró las propuestas de los participantes. Este tribunal estaba compuesto desde chefs con una estrella Michelin o Soles Repsol hasta un arquitecto apasionado de la gastronomía.

El éxito ha puesto a Valletako en el mapa culinario de España, aunque Boris y Andrés se mantienen cautelosos sobre el futuro ya que de momento no tienen planes de expandirse a un lugar más grande. "Estamos creciendo poco a poco, recibiendo buenos comentarios y viendo cómo repiten los clientes," dice Andrés con una sonrisa.

Con un trofeo en la barra y una creciente legión de seguidores, Valletako se consolida como un punto de referencia para los amantes de la gastronomía mexicana en Madrid. Boris y Andrés han sido capaces de transformar ingredientes sencillos en una gran pieza culinaria.

Y así, en lo más profundo de este barrio tan popular de Madrid, se encuentra el mejor taco de España, una mezcla entre tradición e innovación que invita a todos a saborear este plato.