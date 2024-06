Alex, el libanés que abrió un restaurante de comida callejera con las recetas de su madre que arrasa en Madrid

Alex Mteiny (Beirut, 1993) recuerda que en su casa familiar de El Líbano la cocina siempre estaba funcionando y en su salón no faltaban los invitados que su madre agasajaba con su deliciosa comida casera. "Familiares, amigas de mis padres... siempre había alguien en casa comiendo. No podía tener una casa tranquila ni un momento", cuenta jocoso.

Desde su infancia ha visto cómo la comida de su madre hacía feliz a la gente y cuando llegó a Madrid, siendo un estudiante de Administración, quiso traer esa alegría de alguna manera a España. Así, un año después, sin pensárselo, cogió un local vacío junto a su universidad en Velázquez 118 para abrir su primer restaurante.

"Firmé el contrato sin leerlo porque tenía un presentimiento. De hecho, lo cogí sin consultar a mi madre y mi hermana, que al principio me dijeron que no me ayudarían, pero yo sabía que su cocina iba a funcionar en Madrid. Luego se unieron a mí y creamos Makan", recuerda Alex, fundador del concepto junto a su familia.

Makan Malasaña. Makan

Así, su madre Calim y su hermana Youmna desde un primer momento fueron las encargadas de hacer en el restaurante las recetas que solían preparar en su casa de Beirut. "Makan es literalmente la casa de mi mamá. Si no se solía cocinar en su casa, no lo hacemos", explica el libanés.

Dos años después se unió a Makan el venezolano Manu Manzano, su "hermano de la vida", con el que abrió otro restaurante en la zona comercial de Caleido en 2022 y hace dos meses en la Plaza de Juan Pujol en Malasaña. Curiosamente, también cuentan con un local franquiciado en Canadá.

Makan, 'el lugar' en árabe, es el punto de encuentro a través de la cocina familiar libanesa y las costumbres y tradiciones de este país a través de su propuesta gastronómica de street food. Su reciente apertura en el barrio de Malasaña trae consigo la novedad del brunch libanés. "Lo llamamos sobhiye y es algo muy arraigado en la cultura libanesa. El barrio necesitaba un brunch y no queremos ser cadenas de comida que no tiene alma, queremos ser parte del barrio y está siendo un éxito", informa Alex.

Brunch de Makan. Makan

La carta de Makan se compone de wraps, el más pedido es el de pollo sumac hecho al estilo Makan con hummus de canónigos, que se acompañan de fattoush, hummus o labneh, y de bowls, como el mítico de falafel frito al aire, freekeh, arándanos, pipas de girasol, tomates, menta, pepinillos, mix verde y salsa tahini. El ticket medio es de 12 euros por persona

El brunch de Makan cuenta con los huevos y el halloumi, que se acompañan de labneh, un queso cremoso indispensable en la cocina oriental, y de shakshuka, huevos escalfados en salsa de tomates, pimientos y cebolla, y aderezados con especias, a los que se les puede agregar chorizo.

Además de estos platos, el resto de la carta presenta opciones que pueden tomarse en el sobhiye, como zaatar, manoushes caseros, zumos, limonada, café y pan casero. Disfrutar del brunch en el local de Makan de la calle del Espíritu Santo es posible todos los días, de 10:00 a 17:00 horas y tiene un precio de 17 euros.

Alex Mteiny siempre dice la metáfora de que ha "nacido en una olla" en la cocina de su madre. Crecer entre tanta alegría alrededor de la mesa, le ha llevado a crear este street food libanés, junto a su amigo del alma Manu Manzano, que está triunfando en la capital.