Los dos socios de Iglesias en el bar donde seca cubiertos: un escritor afín y un poeta que fue en las listas de Sumar

El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en su nuevo bar de Lavapiés. @Garibaldi_28012 X (antes Twitter)

Detrás de la Taberna Garibaldi, el nuevo negocio de Pablo Iglesias, no figura el nombre del fundador de Podemos como administrador. En la documentación registral, el hombre que aparece como administrador único del nuevo bar de Lavapiés es el del cantautor toledano Carlos Ávila. Este poeta y el escritor Sebastián Fiorilli son las dos personas que acompañarán a Iglesias en su aventura empresarial.

Con una carta de cócteles y comidas plagada de guiños a figuras de la izquierda española e internacional, el establecimiento de la calle Ave María se inaugurará esta tarde rodeado de una enorme expectación.

En un vídeo difundido el lunes por la cuenta Taberna Garibaldi (@Garibaldi_28012 en X, antes Twitter), aparece el exvicepresidente del Gobierno trapo en mano ultimando los detalles para el día del gran estreno.

Precisamente, a primera hora de la mañana del lunes, trascendió que la fachada del local había sido vandalizada con pintadas anarquistas, aunque pasado el medio día ya se habían borrado las pinturas.

[Vandalizan el bar de Pablo Iglesias en Lavapiés: unas pintadas anarquistas exigen la "retirada del cóctel Durruti"]

"Las tabernas son el último bastión de la libertad del proletariado" es la leyenda escrita en la carta, donde también hay una ilustración del filósofo marxista Karl Kautsky en la esquina inferior y otra del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi en la superior.

Entre otras opciones, la carta de comidas incluye platos como el 'Salmorejo partisano', unas enchiladas 'Viva Zapata' y unas carrilleras "Brigada Garibaldi". Otras recetas que han levantado polémica son el plato vegano 'No me llames ternera', el Fidel Mojito, el Ché daiquiri, Mandela Zulú, Ludmila Vodka o Gramsci Negroni.

El nombre elegido para el local, Garibaldi, hace alusión a la Brigada Garibaldi, que fue un grupo de soldados italianos formados por las Brigadas Internacionales para defender la Segunda República en la época de la Guerra Civil española.

En la izquierda, Sebastián Fiorilli (imagen de 'La Escuela de Cuenta Cuentos'); en la derecha, Carlos Ávila (fotografía de Editorial Gato Encerrado).

Debido a que la mayoría del batallón estaba integrado por jóvenes del país de la bota, le dieron este nombre en honor a Giuseppe Garibaldi, un revolucionario considerado héroe nacional en Italia.

Para completar la jornada, y según avanzó el propio Pablo Iglesias a EFE, la canción que indicará que el bar está a punto de cerrar será siempre 'Bella Ciao', internacionalmente conocida como un himno de resistencia antifascista.

Carlos Ávila y Sebastián Fiorilli

En la página web del negocio aparece como contacto el nombre de 'Carlos', sin concretar apellidos. Sin embargo, en la documentación registral consultada por este diario sí que se constata que Carlos Ávila es el administrador único de la nueva aventura gastronómica de Pablo Iglesias.

El Diario Red, el periódico integrado en el Canal Red, la televisión 'online' impulsada por Iglesias, entrevistó a Ávila con motivo del negocio compartido con el fundador de la formación morada. Ávila nació en Toledo en 1978 y, además de cantautor, es un poeta cuya obra está "muy influenciada" por sus conocimientos adquiridos durante sus estudios en Ciencias Políticas que cursó en la Universidad Complutense de Madrid, donde también se formó Iglesias.

Como cantautor ha publicado dos discos. El primero de ellos en 2016 con el nombre de 'Justicia Poética'. El siguiente salió a la luz en 2019, bautizado como 'Pero Lo Nuestro No Es Cantar'. En su currículo como escritor figuran dos libros de poesía: 'La paz a ti debida (2005) y 'No todas las cabras están locas' (2010). Su actividad cultural va más allá: en Toledo preside el espacio social, cultural y comunitario 'La Divergente'. En junio de 2023, el cantautor figuró en la lista de Sumar en Toledo al Congreso de los Diputados. La plataforma liderada por Yolanda Díaz no logró escaños en esta circunscripción.

Además de Iglesias y Ávila, Sebastián Fiorilli es la otra persona que está detrás del proyecto gastronómico. Nacido en Argentina en 1977, Fiorilli ha publicado varios artículos sobre temas culturales en el citado Diario Red y forma parte del equipo de profesores de 'La escuela de Cuenta Cuentos', donde enseña escritura creativa.

En la página web de esta escuela, se detalla que Fiorilli se licenció en Comunicación Social e hizo su tesis sobre Periodismo y Literatura de no ficción. Durante su carrera, ha sido guionista e investigador de 'Huellas', además de corresponsal en Brasil o redactor creativo en agencias de publicidad.

En su perfil de LinkedIn, además, presume de haber publicado cinco libros de poesía y haber participado en más de 20 antologías internacionales.