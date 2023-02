La tirolina doble más larga de Europa está cerca de Madrid

Las actividades y planes más atrevidos, originales y espectaculares están en auge y cada vez son más las personas que se unen a esta tendencia de ocio. El mayor atractivo de este movimiento, si es que se puede considerar así, está en los sentimientos y sensaciones que produce a quienes lo llevan a cabo. Soltar adrenalina y vivir emociones fuertes o situaciones límite suele ser lo más característico.

Con estos atributos es fácil imaginar a qué tipo de actividades nos referimos: saltar en paracaídas, montar en montañas rusas, hacer puenting, barranquismo, parapente, tirarse por una tirolina… Todas diferentes pero con varias cosas en común, el riesgo es el protagonista y muchas de ellas son deportes de riesgo o multiaventura.

Como se puede leer en el título de este artículo, esta vez ponemos el foco en lanzarse por una tirolina, en concreto, en la tirolina urbana doble más larga de Europa. Esta atracción tan llamativa se inauguró en enero de este mismo año en la ciudad castellano manchega de Cuenca, a la que se llega en menos de 2 horas en coche desde Madrid.

La estructura de la tirolina permite sobrevolar el casco antiguo de la ciudad desde la Hoz del Huécar, y cuenta con 445 metros de longitud, 67 de desnivel, un 15% de inclinación y una velocidad media de 70 kilómetros por hora. Así se anunció en redes sociales el día de su inauguración.

Cuenca cuenta con un potente recurso turístico más: la tirolina doble urbana más larga de Europa 🙌🏼

Como requisitos para poder montar en esta gran tirolina, además de tener la valentía y atrevimiento necesarios, se indica que el peso mínimo del usuario sea 40 kilos y el máximo de 120 kilos, respecto a la altura, es recomendable medir más de 1,20 metros y no superar los 2,15 metros. Por lo tanto, no dependerá de la edad si no de los parámetros físicos indicados.

En la web oficial de la Tirolina Cuenca puedes consultar los horarios específicos por meses, aunque siempre suelen abrir de jueves a domingos desde las 11:00 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde, con una frecuencia entre saltos de 10 minutos.

El precio para saltar es de 25 euros y se recomienda reservar con antelación. Además, existe la posibilidad de adquirir tarjetas regalo para sorprender en una ocasión especial, y también se puede reservar para grupos grandes, una idea de lo más original para excursiones o celebraciones como cumpleaños o despedidas de soltero o soltera.

