8 pinchos de Madrid que recomiendan los mejores chefs de tortillas de España: ¿de Betanzos o Santander?

Madrid es uno de los lugares de referencia para aprender y degustar las mejores tortillas de patata. No solo por su riqueza gastronómica, sino porque ha sabido incluir entre sus barras las variedades de diferentes partes de España, las más importantes la de Santander o la de Betanzos. De esta manera, muchos de los mejores restaurantes para disfrutar esta delicia española están en la capital.

Así lo confirman a Madrid Total los dos cocineros que hacen la mejor tortilla de patata en España según el último concurso realizado en la Feria Alicante Gastronómica: los gallegos Alberto García Ponte y Ana María Suárez del Mesón O'Pote (Betanzos) y el riojano Carlos Olabulnaga del Restaurante Tizona (Logroño).

Con o sin cebolla, más cuajada o menos, con ingredientes sorpresa... la variedad es increíble pero los premios mandan y han dejado claro que las mejores tortillas españolas son dos, y no una como todo el mundo piensa.

La del Mesón O'Pote (con Alberto García y Ana María a la cabeza) es de Betanzos, una tortilla poco cuajada y sin cebolla. Está casi cruda: "Hay gente que me dice que le da asco, pero no me sabe explicar por qué y cuando la prueban les encanta", afirma Ponte.

En cambio, la del Restaurante Tizona (con Carlos Olabulnaga a los mandos) es la clásica con cebolla. "Las patatas bien socarradas y la cebolla bien pochada", apunta su cocinero.

[Así se hace la mejor tortilla de España, receta para hacerla en casa]

Otro estilo propio es el santanderino. Se caracteriza por que la patata está muy frita y tiene mucha cebolla y muy caramelizada. "El resultado es una tortilla muy granulada porque tiran bastante de varilla", explica Carlos Olabulnaga, a quien también le gustaría que su tortilla de autor se apodara al estilo riojano.

En cualquier caso, estos maestros premiados de la tortilla de patatas nos dan los lugares clave en Madrid para probar las especialidades de cada casa y todas estas clases:

Garelos

Uno los restaurantes que está "rompiendo y triunfando" es la taberna gallega Garelos, dice Ponte. Su chef es nativo de Betanzos donde su familia tiene un mesón y donde aprendió a hacer una exquisita tortilla al estilo de esa zona. Un bar que prácticamente ha reabierto y se está empezando a dar a conocer pues abrió justo antes de la pandemia y se vio obligado a cerrar.

Calle de Blanca de Navarra, 6; Alcalá, 12; El Españoleto, 11 (14,50 euros)

Bar Carallo

El cocinero Ponte recomienda el Bar Carallo porque los considera de su misma escuela al trabajar el estilo Betanzos. Es un restaurante de cocina gallega contemporánea en el que casi todos los productos son importados de Galicia, hasta los vinos. Entre sus especialidades también esta la tortilla al estilo Betanzos con lacón y queso de tetilla.

Calle de Serrano, 45 (13,50 euros)

Tortilla de patatas Bar Carallo

La Lorenza

La Lorenza es conocida por su tortilla estilo Betanzos que "está que te mueres”, asegura Carlos Olabulnaga, que aunque no es su estilo preferido de tortillas, recomienda probar. Una tortilla procedente del bar La Falda (calle Miguel Servet, 4), pues son los mismos dueños y hacen el mismo tipo de tortillas al mismo precio.

El chef de La Lorenza, Xan Otero, explica a Madrid Total que su tortilla es "melosa", por lo que no llega a estar tan poco hecha como la de Betanzos. Además, han sacado un nuevo pincho de tortilla rellena de grelos y chorizos de ceboleiro que solo puedes probar los fines de semana (4 euros).

Calle del Dr. Piga, 3 (15,80 euros)

La nueva de patatas, grelos y chorizo ceboleiro La Falda

[Cómo hacer una tortilla de patatas perfecta en menos de 10 minutos]

Bar La Tortilla de Madrid

Uno de los recientemente premiados como la mejor tortilla de la Comunidad de Madrid el pasado 2022 es el Bar La Tortilla de Madrid. El hostelero Manuel González hace unas de las tortillas más valoradas por conseguir un sabor de lo más clásico. Una recomendación de Carlos Olabulnaga.

Calle de la Condesa de Venadito, 26 (14,50 euros)

Colósimo

Un restaurante que últimamente está en boca de los amantes de la tortilla y recomiendan tanto Ponte como Olabulnaga es Colósimo. Pertenece a dos hermanos gaditanos, José Manuel y Ricardo Romero, con una reducida carta en la que destaca su sabrosa y famosa tortilla.

Su técnica, una fórmula muy parecida a la del estilo santanderino, es de lo más pura por estar la cebolla muy confitada y cocinada. "Siempre lo clavan. Su dueño procede de Cañadío por lo que la base es del estilo santanderino y también parecida a La Maruca", valora Olabulnaga.

Calle de José Ortega y Gasset, 67 (3,50 euros el pincho)

El restaurante Colósimo, situado en el número 67 de la calle de José Ortega y Gasset. E.E.

Taberna Pedraza

"Su técnica es parecida a la mía", declara Ponte, el chef de Betanzos premiado por hacer la tortilla más exquisita de España. Comparten sabores muy parecidos pues con su cocinera, Carmen Carro, compartió tres intensos días de conocimientos para llegar a conseguir las mejores recetas de tortilla. Un restaurante que lleva Carro junto al cocinero que le da nombre al local Santiago Pedraza.

Calle de Recoletos, 4 (17 euros)

Grupo Cañadío

Las tortillas al estilo santanderino también son muy valoradas y también han llegado a Madrid. Muy conocidos en la capital son los restaurantes del grupo Cañadío con el sello de Cantabria como los restaurantes Cañadío, La Maruca, La Primera o La Bien Aparecida, que ofrecen tortillas con sabores similares.

Calle Gómez Oreña, 15; calle Jorge Juan, 8; Gran Vía, 1 (20 euros)

Cañadío Santander

[Santander, los mejores restaurantes para disfrutar de la gastronomía cántabra]

Sigue los temas que te interesan