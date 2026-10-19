Madrid pedirá a la 'Complu' que expediente al profesor que pidió dibujar a Ayuso y Almeida como "vampiros sanguinarios"

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid pedirá a la Universidad Complutense que abra un expediente a un profesor de Bellas Artes por pedir a sus alumnos un trabajo donde representen a Ayuso, Almeida y Abascal como vampiros sanguinarios. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, acusa al docente de incitar a la violencia y alterar las aulas, tras recibir una denuncia sobre adoctrinamiento en el buzón del ciudadano. La denuncia sostiene que la tarea planteada por el profesor es obligatoria y que los estudiantes que se nieguen a realizarla se enfrentan al suspenso en la asignatura. La polémica coincide con el inicio de la segunda semana de huelga indefinida de docentes en Madrid, calificada por la consejera como una protesta política y revolucionaria.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha acusado a un docente de la Universidad Complutense de "incitar a la violencia" a su alumnado tras recibir una denuncia a través del buzón del ciudadano de la Comunidad de Madrid.

En el mensaje a través del buzón, el denunciante habla sobre el "adoctrinamiento" que sufren los alumnos por parte de sus profesores en las universidades públicas, en este caso en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense.

Según la denuncia, un profesor habría pedido como trabajo un dibujo de Ayuso, Almeida y Abascal representados como "vampiros sanguinarios de los jóvenes", poniendo como ejemplo un dibujo del año pasado donde aparece la presidenta de la Comunidad devorando un pato por el cuello.

El denunciante expresa además que el trabajo es obligatorio y que, en caso de negarse a hacerlo, su hijo suspendería la asignatura.

En una entrevista para Onda Cero, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se ha referido a estos hechos, acusando a algunos profesores de "alterar las aulas, llamar al odio e incitar a la violencia".

"Esto no está permitido, esto hace mucho daño a la imagen de la Universidad pública madrileña y desde luego desde la consejería lo que queremos es todo lo contrario, ensalzar y poner en valor todo lo que hace la mayoría de la comunidad educativa en las ciudades".

Por este motivo, la consejera ha asegurado que manifestarán lo ocurrido e instarán al organismo correspondiente que se abra un expediente a este profesor.

El pasado jueves, Zarzalejo se refirió en la Asamblea a la huelga indefinida por la educación pública como una “huelga política y revolucionaria”, acusando a los convocantes de "sectaristas" y señalando a una izquierda de no interesarle “ni la educación, ni los docentes, ni las familias, ni la comunidad educativa madrileña”.

Segunda semana de movilizaciones

La huelga indefinida de profesores de la Comunidad arranca ya su segunda semana de protestas. Los colegios e institutos de la región comenzaron el 14 de octubre movilizaciones reivindicando mejoras salariales, una reducción del número de alumnos por aula o la bajada de horas lectivas para los docentes.

Durante esta semana, están previstas movilizaciones frente a la Consejería de Educación, la Asamblea y una nueva manifestación entre Atocha y la calle Alcalá.

"No vamos a aplicar ninguna medida por la huelga política y revolucionaria, salvo la de garantizar que se cumplan los servicios mínimos, denunciar cualquier acto de agresión y velar por el respeto al derecho a la educación de los alumnos y al derecho al trabajo", manifestó Mercedes Zarzalejo el pasado jueves.