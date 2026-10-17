Comisiones Obreras da plantón a Ayuso para subir 350 euros al mes a los profesores en plena huelga educativa

El plantón sindical se produce durante una semana de huelga indefinida en la educación pública madrileña, donde los convocantes reclaman subidas salariales de 600 euros y menos horas lectivas.

La iniciativa contempla seis grados de reconocimiento profesional y económico basados en la antigüedad, formación e innovación educativa del personal docente.

La Consejería de Educación lamentó la ausencia unilateral del sindicato en la negociación, la cual busca subir los sueldos de los profesores hasta en 350 euros al mes.

Comisiones Obreras (CCOO) no asistió a la tercera reunión de la Mesa Sectorial para negociar la carrera profesional horizontal docente en la Comunidad de Madrid.

Este pasado jueves se celebró la tercera reunión de la Mesa Sectorial, con motivo de las negociaciones para implantar en la Comunidad la carrera profesional horizontal docente que permitirá reconocer social y económicamente el compromiso de los maestros con un incremento de sus retribuciones de hasta 350 euros al mes.

Tras las sesiones celebradas el 22 de septiembre y el 1 de octubre, se ha celebrado una tercera reunión para seguir definiendo los criterios que se tendrán en cuenta para los seis grados de la carrera profesional docente, tras las protestas de este pasado miércoles 14 de octubre por la educación madrileña.

Pese a que en la Mesa Sectorial están representados los sindicatos ANPE, CCOO, UGT y CSIF, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) no asistió a la reunión.

La Consejería de Educación ha lamentado la ausencia del sindicato y el abandono "de manera unilateral" de una negociación "que tiene como objetivo incrementar los salarios de los maestros y profesores a los que representa, y seguirá trabajando con los integrantes de la Mesa Sectorial para poner en marcha esta iniciativa a la mayor brevedad".

Comisiones Obreras muestra así su rechazo a las políticas de la Comunidad de Madrid en una semana marcada por las protestas durante la huelga indefinida de la educación pública de la región.

La carrera profesional docente, el método de Ayuso para subir el sueldo a los profesores

Isabel Díaz Ayuso anunció el pasado 11 de septiembre que la carrera profesional horizontal docente que implantará el Gobierno regional para reconocer la dedicación y el compromiso de los maestros y profesores supondría para estos profesionales un incremento de hasta 350 euros mensuales.

La carrera profesional docente establece seis grados que se irán superando a medida que el docente acumule años de servicio y méritos, aunque sus detalles siguen siendo objeto de negociación.

Cada grado de la carrera supone un incremento del reconocimiento profesional y económico del profesor. Dentro de los elementos valorables, forman parte la formación del docente, su participación en proyectos, la innovación educativa que aporte o la asunción de responsabilidades en su centro.

El grado más alto supone un aumento de hasta 350 euros al mes de su salario, independientemente de otros complementos o productividades ya establecidos.

La primera reunión de la Mesa Sectorial de Educación tuvo lugar el pasado 22 de septiembre, donde se abrió formalmente el proceso de negociación y establecer un calendario de reuniones para avanzar en el desarrollo de la medida.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, trasladó a las organizaciones sindicales la voluntad del Gobierno regional de avanzar en la negociación y culminarla antes de que termine el año, con el propósito de que los beneficios de la medida puedan aplicarse posteriormente a maestros y profesores.

Las exigencias de los sindicatos convocantes de la huelga

Miles de personas se manifestaron durante el pasado miércoles frente a la Consejería de Educación, tras una mañana marcada por los piquetes en colegios, institutos y universidades.

Entre las demandas de los convocantes figuran bajar las horas lectivas a 17 semanales en secundaria y a 22 en infantil y primaria, reducir las ratios y reforzar el personal de atención a la diversidad, atajar la segregación socioeconómica entre la red pública y la concertada y subir los sueldos 600 euros al mes.