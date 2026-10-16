Ayuso señala a Sánchez como causante de las tres huelgas de Madrid: "Han llamado a 'no habrá paz' y a boicotearnos"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de boicotear Madrid y causar las tres huelgas convocadas en sanidad, educación y vivienda. La presidenta madrileña denuncia la manipulación en los colegios y vincula las protestas en Sol con la estrategia de "no habrá paz" promovida por Más Madrid. Anuncia el cierre temporal de la estación de Metro de Sol por motivos de salubridad e insalubridad derivados de las protestas. Ayuso tilda al Gobierno central de "mafia de Estado" y alerta de que el país se encamina a una campaña electoral marcada por la tensión y el enfrentamiento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto el foco —a su parecer— en el causante de las tres huelgas que hay convocadas en Madrid (educación, sanidad y vivienda): Pedro Sánchez.

"Nadie tiene derecho a meter la mano", ha dicho de que se esté utilizando a los alumnos, refiriéndose al colegio en un municipio de Madrid, Villarejo de Salvanés, donde se ha convocado una "huelga contra la fascista Ayuso".

"No puedes manipular a los niños y privarles de su derecho a estudiar", ha advertido la presidenta en una entrevista este viernes en esRadio, donde ha sido recibida con un profundo aplauso y gritos de "¡Presidenta!" por parte del público del programa dirigido por Federico Jiménez Losantos.

Ayuso ha matizado que no cuestiona el derecho a protestar. "Todo el mundo tiene derecho a manifestarse por un mejor salario", ha reconocido, aunque ha sostenido que ese no es el fondo de lo que está pasando, porque, a su juicio, el conflicto ya venía decidido de antemano.

"Sánchez ha decidido boicotear Madrid"

La presidenta ha interpretado el lema "no habrá paz en las calles" que dijo la pasada semana Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, como una estrategia política para desgastar a la región: "Han llamado a 'no habrá paz' y a boicotearnos".

Según ha dicho, la intención es que la gente no vaya a comprar ni a los restaurantes de los alrededores de la acampada de la Puerta del Sol. Ha asegurado que los comercios de la zona centro tienen miedo por el ambiente que se vive en las calles y ha denunciado que se han vandalizado estatuas y que se ha empezado a "contaminar" las salidas del Metro y las rendijas del suburbano. De hecho, ha anunciado que la estación de Metro se va a cerrar hoy por temas de salubridad.

También ha mencionado la agresión a periodistas. "Ayer hirieron a un periodista y el otro día a otro. Eso es Sánchez", ha afirmado.

Para Ayuso, lo que ocurre en la capital responde a una decisión del presidente: "Lo que ocurre en Madrid es Sánchez que ha decidido que nos va a tener la ciudad atascada".

En ese contexto ha recordado los grandes eventos que acoge Madrid, como la visita del Papa, la Fórmula 1, el desfile de la Hispanidad o la NFL.

Ceuta

La presidenta ha ampliado el foco a la situación en Ceuta, que ha calificado de "invasión de España". Según Ayuso, la jueza Tardón "tiene las pruebas del CNI de que Marruecos invadió Ceuta y el Gobierno de España era conocedor de ello".

Ha añadido que Marruecos "nunca lo ha ocultado" y que se trata de poner a prueba a España para medir su nivel de reacción. "Lamentablemente, me espero lo peor de este hombre", ha dicho de Sánchez.

Ayuso ha ido más allá al hablar de una relación "mucho más profunda del PSOE con Marruecos". En su opinión, "hay muchos socialistas con intereses económicos personales" que hacen que el partido esté "secuestrado".

"Una mafia de Estado"

En la parte más política de la entrevista, la presidenta ha asegurado que el Gobierno "juega con el futuro de la gente" y que se avecina "una campaña llena de trampas porque nos gobierna una mafia de Estado".

Ha defendido que hay que "reiniciar este país" y "empezar España desde la raíz", y ha mencionado al campo, "abandonado", y la recuperación de la clase media.

Losantos ha comparado los disturbios en las calles de Francia, cuando el Gobierno estaba a punto de perder el poder, con lo que ocurre en España ante la llegada de las elecciones. Ayuso ha coincidido en que se está ante una campaña muy violenta y ha citado episodios como el de Pamplona con la visita de Vito Quiles, o los de la Complutense y la Puerta del Sol.

Según ha dicho, “la izquierda sectaria es profundamente antidemocrática cuando ve que va a perder el poder”. Ha sostenido que, cuando la sociedad civil está unida, “los más violentos no pueden hacer nada”, y que la estrategia de tensionar y enfrentar permite a los sectarios seguir viviendo de lo público. “A partir de ahora hay un frente popular que quiere aniquilar España”, ha afirmado. A su juicio, Sánchez “no puede dejar el poder” y necesita “acabar el trabajo contra los jueces independientes”.

Pucherazos y la ley de nietos

Preguntada por las críticas que sostienen que el PP está “enchufado”, Ayuso ha respondido que en 2023 “pasaron muchas cosas” y que “realmente ganó el PP”. Ha hablado de “pucherazos”, de voto por correo que no llegó y de una “división absurda” entre PP y Vox, y ha asegurado que “se compraron voluntades”. Además, ha denunciado que el Gobierno ejerce “propaganda de Estado” y ha visto una “trampa” electoral en la Ley de Nietos, con la que, ha dicho, el PSOE “hace cálculos para formar gobierno”.

La presidenta ha avisado de que “estamos a dos pasos de que la España que conocemos se hunda”. Ha asegurado que hay empresarios que dicen “me voy a largar” y ha relacionado el hundimiento del mercado del alquiler en Madrid con esa desconfianza: “Si nos vamos a ir a un país totalitario, me llevo mi capital”.

La jura de bandera y el 2 de Mayo

Ayuso ha cerrado con una queja institucional. “La jura de bandera ya no se hace en Madrid para que yo no vaya. Eso es lo que estamos sufriendo”, ha denunciado. Y ha añadido que el Gobierno “nos ha quitado al Ejército el 2 de Mayo”.