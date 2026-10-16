Ambiente en la acampada de protesta contra la crisis de la vivienda en la Puerta del Sol, este miércoles. .jpg Sergio Pérez EFE

Ayuso anuncia que cierra la estación de Sol por los orines de los acampados "por las condiciones de insalubridad"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel D#237;az Ayuso anuncia el cierre de la estaci#243;n de Metro de Sol por insalubridad y labores de limpieza derivadas de la acampada. Informes ambientales detectaron concentraciones de amon#237;aco de hasta el 80% del l#237;mite laboral debido a la acumulaci#243;n de orines y residuos. La Comunidad de Madrid ha exigido al Delegado del Gobierno el desalojo inmediato de los acampados para permitir la desinfecci#243;n del espacio. Metro de Madrid cifra en 186.649 euros el perjuicio econ#243;mico provocado por el cierre de accesos y la ca#237;da de viajeros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado el cierre de la estación de Sol debido a las condiciones de insalubridad dentro de la estación debido principalmente a la acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación de Metro.

"Mientras duren labores de limpieza", ha afirmado la presidenta este viernes en una entrevista en esRadio. Los motivos son "por prevención y por las condiciones de insalubridad que hay dentro" del suburbano.

El pasado jueves, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, remitió una nueva carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para exigirle el desalojo inmediato de la acampada de la Puerta del Sol ante esta problemática.

Los análisis ambientales emitidos por Laboratorios Himalaya detectaron concentraciones de amoníaco de hasta el 80 % del valor límite de exposición laboral, lo que hace necesaria una intervención urgente para retirar los residuos y desinfectar las instalaciones.

El consejero aseguraba que los análisis ambientales identifican la presencia de amoníaco, aminas y otros compuestos orgánicos compatibles con procesos de acumulación y degradación de orina y desvelan concentraciones de amoníaco de hasta el 80% del valor límite ambiental de exposición diaria (14 mg/m3) en los pozos y pórticos de ventilación del suburbano.

El informe señala expresamente que los resultados obtenidos son compatibles con "la presencia, acumulación y fermentación de orina", observándose mayores concentraciones de contaminantes en los pozos de ventilación.

Metro reclama que se liberen los accesos para poder realizar estos trabajos, que actualmente se ven impedidos por la presencia de la acampada.

“En función de los parámetros ambientales analizados en los emplazamientos indicados por la dirección se han obtenido valores compatibles con la presencia, acumulación y fermentación de orina. Se puede apreciar que se dan valores de concentración mayores en los emplazamientos denominados Pozos y concentraciones menores en vestíbulos", asegura el informe.

El informe contiene recomendaciones para el personal que vaya a realizar las tareas de limpieza y desinfección al objeto de que no se ponga en peligro su salud debido a la presencia de gases "altamente tóxicos y neumotóxicos".

Para Metro, la acumulación de orina, suciedad y otros residuos orgánicos en determinados pozos y accesos de ventilación está generando "una situación de contaminación que exige una intervención específica para restituir unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas".

Para llevar a cabo estos trabajos, desde el Gobierno regional se recuerda que es necesario acceder con vehículos industriales especializados, particularmente camiones de aspiración y equipos de limpieza, que permitan retirar los residuos hacia el exterior sin extender la contaminación hacia el interior de la red de Metro.

En este sentido, el consejero advierte que "es obvio que la presencia de la acampada en la Puerta del Sol impide la realización de estos trabajos".

"No se trata de facilitar una actuación puntual, sino que, además de garantizar el acceso para la intervención inmediata, resulta necesario establecer unas condiciones que permitan disponer de dichos accesos cuando deban realizarse nuevas operaciones de mantenimiento", insiste.

En la carta, el consejero pide al delegado acabar con una "inacción" que "está poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas que transitan por la estación de Sol".

Rodrigo apela al "sentido de la responsabilidad" del delegado para volver a reclamar el desmantelamiento de la acampada y devolver la normalidad

"Por ello, le ruego tome en consideración estos informes y la seriedad de las circunstancias que en ellos se acreditan y proceda de manera inmediata a ejercer sus competencias, levantar la acampada de la Puerta del Sol y devolver la normalidad a un enclave y a una estación de gran importancia para nuestra ciudad", concluía.

Metro de Madrid ha cifrado en 186.649 euros el perjuicio económico de la acampada hasta este miércoles por los cierres parciales y totales de accesos y la caída de viajeros en la estación de Sol.

A estas cifras se suman las afecciones al servicio de las líneas 1, 2 y 3, que han obligado a cerrar parcialmente los accesos en varias ocasiones y a suspender temporalmente las entradas y salidas de la estación, manteniendo únicamente los transbordos entre líneas.