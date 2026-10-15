Cargas policiales durante una manifestación en el campus de Ciudad Universitaria, a 14 de octubre. A. Pérez Meca Europa Press

El delegado del Gobierno abre una investigación por las cargas policiales a manifestantes en la huelga de educación

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LO ESENCIAL Las claves El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anuncia una investigación urgente por las cargas policiales en la Universidad Complutense durante la huelga de educación. Martín califica de "inaceptables" las imágenes y señala que la actuación policial no pareció guardar la proporcionalidad exigida. El operativo fue decidido directamente por la Policía Nacional tras recibir llamadas por cortes de calles y personas embozadas en la protesta. La investigación interna busca determinar si se deben aplicar decisiones disciplinarias y preservar el buen nombre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que la Policía Nacional ya ha abierto la investigación interna para comprobar por qué se produjeron las cargas contra manifestantes en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la primera jornada de la huelga educativa de este pasado miércoles.

"Tiene que tener garantías para todas las partes y se va a desarrollar con urgencia, con esas comparecencias, con ese análisis de la documentación y confío en que lo antes posible se alcancen las conclusiones que correspondan y a partir de ahí se apliquen las decisiones disciplinarias que pueden estar previstas para estas situaciones", ha explicado el delegado del Gobierno en Madrid en una entrevista en 'TVE'.

De nuevo, Martín ha tachado de "inaceptables" las imágenes de la mañana de este miércoles y ha insistido en que la investigación sobre lo sucedido busca, entre otros, preservar "el buen nombre de la Policía". Así, esta investigación tratará de esclarecer "qué sucedió, cómo se actuó y qué decisiones tomar al respecto".

Ha advertido Martín de que "a la vista de las imágenes" parece que la actuación que se desarrolló "no guarda la proporcionalidad" que debe exigirse a un cuerpo policial y ha recalcado que igual que hay que ser "absolutamente intolerantes con cualquier agresión a la Policía", también se debe "exigir que esta sea absolutamente proporcional en sus actuaciones".

Posteriormente ha insistido en la "profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el extraordinario trabajo que realizan" y es por ello que entiende que cuando "se producen excesos" hay que "tomar decisiones" para salvaguardar el "propio buen nombre y el buen hacer de tantos y tantos profesionales".

Preguntado por si fue él quien dio la orden de enviar a los agentes, ha anegado que los delegados del Gobierno estén "encima del operativo diario de cada actuación" y que en su caso estaba ayer en una reunión con una asociación de ámbito social.

"Fue una decisión que se adoptó por parte de la propia Policía Nacional, una vez que se recibieron una serie de llamadas alertando de que se estaban cortando calles y de que podía haber elementos, personas embozadas dentro de una concentración, que derivó en que se enviara a las unidades de intervención policial", ha destacado.

Martín ha añadido que tras el intento de rebasar el cordón policial y "agresiones" a agentes tuvo lugar la "reacción" de las unidades desplegadas.