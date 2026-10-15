Cortada la circulación en la C-8b de Cercanías entre Los Molinos y Cercedilla por la salida de vía de un tren Europa Press

Cortada la circulación de Cercarnías entre Los Molinos y Cercedilla por la salida de un eje de vía: hay servicio de autobús

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LO ESENCIAL Las claves La circulación de la línea C-8b de Cercanías Madrid ha quedado interrumpida entre Los Molinos y Cercedilla tras salirse de la vía un eje del segundo coche de un tren. El incidente ocurrió a las 7:52 horas sin causar heridos; los viajeros afectados tuvieron que trasladarse a pie hasta la estación de Cercedilla. Renfe y Adif han activado un plan alternativo de transporte por autobús para cubrir el trayecto afectado durante todo el día, afectando también a la Media Distancia entre Cercedilla y Segovia.

La circulación de trenes en la línea C-8b (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Villalba-Cercedilla) ha quedado interrumpida la mañana de este jueves entre Los Molinos y Cercedilla por la salida de un eje de vía de un tren, con servicio alternativo de autobús para cubrir en superficie el trayecto afectado.

El incidente se ha producido sobre las 07:52 horas cuando el eje del segundo coche de un tren que partió de Chamartín a las 6.44 horas se ha salido de la vía en el desvío de entrada a la estación de Cercedilla, según han informado a Europa Press fuentes de Adif y de Renfe.

Como consecuencia de ello, el tren ha quedado detenido en ese punto y los viajeros afectados se han trasladado a pie hasta la estación de Cercedilla. Ninguna persona ha resultado herida, según las mismas fuentes.

Como consecuencia del incidente, la circulación en la red de Cercanías ha quedado interrumpida en ese tramo y los trenes rotan en Los Molinos-Guadarrama. También se ha suspendido el servicio de Media Distancia entre Cercedilla y Segovia, con plan alternativo de transporte por carretera.

⚠️ Se están registrando retrasos en la línea C8 del núcleo de cercanías de Madrid por la salida de un eje del segundo coche de un tren en Cercedilla. Trenes de la línea C8 con origen y destino Cercedilla inician y finalizan su recorrido en Los Molinos-Guadarrama. Así mismo, se encuentra suspendida la circulación entre Cercedilla y Segovia para trenes de media distancia. 🚍 Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para facilitar la movilidad de los viajeros afectados. — INFOAdif (@InfoAdif) October 15, 2026

En el caso de Cercanías también se ha establecido un sistema de transporte alternativo que cubre en superficie el trayecto afectado.

Desde Renfe informan a EL ESPAÑOL de que ofrecen servicio sustitutivo de autobús durante todo el día.

La línea C-8b estuvo cortada el pasado fin de semana entre Villalba de Guadarrama y Cercedilla por obras de mejora en la infraestructura ferroviaria por parte de Adif, con un servicio alternativo de autobús para cubrir el tramo en superficie.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido al incidente en la Asamblea de esta misma mañana.