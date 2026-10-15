La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid Eduardo Parra Europa Press

Ayuso censura a un PSOE que tiene "decenas de pisos" y más patrimonio "que Jeff Bezos": "Dejen de tener tanta caradura"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso acusa al PSOE de tener "decenas de pisos" por toda España mientras reivindican el derecho a la vivienda y les exige dejar de tener "tanta caradura". La presidenta madrileña critica el patrimonio de la pareja de la portavoz socialista Montse Mínguez, afirmando que tiene "más patrimonio que Jeff Bezos" con 30 pisos y dinero en Panamá. Ayuso reprocha a la oposición sus ataques recurrentes a su ámbito personal y familiar durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, denuncia los "insultos" de Ayuso y defiende que la mayoría de los españoles está a favor de intervenir el mercado de la vivienda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al PSOE en la Asamblea de este jueves de tener "decenas de pisos" por toda España a la vez que reivindican el derecho a la vivienda y que tienen más patrimonio "que Jeff Bezos", el fundador de Amazon, por lo que les ha pedido que dejen de tener "tanta caradura".

Así lo ha expresado en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha criticado la "manía" que tiene el PSOE "con los áticos" porque todos ellos vienen "de palacios, pagados con dinero público".

"Pero si tienen los de Muface en las saunas, que encima están alquilando a otras personas, dejen de tener tanta caradura", ha apostillado.

También se ha referido a la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, después de que varios medios hayan publicado que tiene varios pisos en España y sociedades en otros países. Sobre ello, Ayuso ha subrayado que tiene "más patrimonio que Jeff Bezos", fundador de Amazon.

"También tiene un novio, si somos novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que Jeff Bezos, con yates, con dinero metido en Panamá, sin declarar a Hacienda. Pero qué caradura tienen ustedes, pero qué caradura que tengan representando al PSOE por España entera con decenas de pisos", ha afirmado.

Por otro lado, ha criticado la actitud de la portavoz del PSOE, Mar Espinar, de la que ha señalado que "abochorna su forma de comportarse" al hablar solo de "su madre, su novio o su familia", mientras que la socialista ha criticado su "jeta" e "insultos"

"¿Son ataques personales o son ataques puntuales?", le ha trasladado en alusión a las declaraciones del Gobierno sobre la entrada de buques de Marruecos en aguas territoriales españolas, coincidiendo con la llegada de miles de migrantes a Ceuta, algo que considera que es "la última gracia de la semana".

De su lado, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha cuestionado que para Ayuso Maricarmen, la anciana desahuciada de Retiro, sea "una jeta" y los que se manifiestan por la vivienda "unos terroristas".

"Si de verdad no se ha enterado de dónde sale todo este odio es que lleva demasiado tiempo sin mirarse al espejo. Usted insulta para que no hablemos de lo importante", ha lamentado la portavoz socialista, quien ha subrayado que tres de cada cuatro españoles están "a favor de que se intervenga el mercado de la vivienda".

Sin embargo, ha expresado que está "segura" de que la presidenta madrileña tiene "un insulto para cada uno de ellos" pero le ha trasladado que los que no piensan como ella "no son jetas, ni terroristas, ni hijos de puta".