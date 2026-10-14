Ayuso, sobre el parón educativo: "Es una huelga política con la complicidad del Gobierno. No respeta el derecho de los niños"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso califica el parón educativo como una "huelga política" con la complicidad del Gobierno que no respeta el derecho de los alumnos ni al trabajo. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, sostiene que la convocatoria tiene fines electoralistas y destaca que se exige en Madrid lo que no se pide en otras comunidades. El Gobierno regional cifra el seguimiento de la primera jornada de huelga en un 44,6% y asegura que se están respetando los servicios mínimos. La jornada ha registrado incidentes aislados, incluyendo cinco detenidos y dos policías heridos en la Universidad Complutense, así como la agresión a un vigilante.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vinculado el parón educativo con la convocatoria de elecciones. "Con la complicidad del Gobierno, hoy comienza la primera huelga política que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo", ha escrito en un tuit.

"Amenazaron a los madrileños con el 'no habrá paz en las calles de Madrid'. Si no quieren paz: ¿qué buscan?", se preguntaba, retóricamente en la misma publicación.

En la misma línea se ha pronunciado Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid que ha insistido en que la huelga es "política y electoralista" y ha 'celebrado' que se esté desarrollando con normalidad pese a algunos "incidentes aislados".

La consejera ha subrayado que el único objetivo que buscan los sindicatos con esta huelga es "parar por completo el sistema educativo", algo que ha enmarcado en el "otoño caliente" del que aseguran que llevan amenazando meses.

"Es una huelga con objetivos políticos y electoralistas porque reivindican, ojo, en la región que mejores resultados ha obtenido en el informe PISA, lo que no han pedido en ninguna otra comunidad autónoma, ni tampoco en el Ministerio", ha reprochado.

Zarzalejo ha detallado que la primera jornada de esta huelga está transcurriendo "con normalidad" y con un seguimiento del 44,6% pese a los incidentes aislados que "lamentan" desde el Gobierno regional.

En concreto, ha indicado que dos policías han resultado heridos en la manifestación en la Universidad Complutense de Madrid, que se ha saldado con cinco detenidos, mientras que en la Dirección de Área Territorial Este ha habido una concentración de 70 huelguistas que se ha disuelto tras la aparición de la Policía. A ello, ha añadido que en la zona norte se ha producido la "agresión" de un vigilante de seguridad.

En este contexto, ha defendido que los servicios mínimos "se están respetando" y ha subrayado que desde el Gobierno regional estarán "muy vigilantes" para que se cumplan y se garantice el derecho a la educación de todos los alumnos madrileños y de todos los trabajadores que quieran acudir a su puesto de trabajo