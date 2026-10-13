La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo (i), durante la Corrida de la Hispanidad, con Morante de la Puebla, Héctor Gutiérrez y Aarón Palacio, este lunes en la plaza de toros de Las Ventas. EFE

El nuevo carnet joven de Ayuso a partir de los 12 años: con descuentos en la Warner, el Rey León y otras 1.000 actividades

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid amplía el acceso al Carnet Joven gratuito, permitiendo su solicitud a partir de los 12 años en lugar de los 14 exigidos hasta ahora. El servicio ofrece más de 1.000 descuentos en cultura, ocio y deporte, con validez en 37 países europeos y un seguro de viaje gratuito incluido. La solicitud para menores de 14 años la deben realizar sus tutores de forma telemática o presencial en las oficinas habilitadas y municipios con convenio. El Gobierno regional también prepara el lanzamiento en 2027 del Carnet Senior para mayores de 55 años, enfocado en el envejecimiento activo.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que el nuevo carnet joven podrá solicitarse gratuitamente desde los 12 años a partir de este miércoles, en lugar de los 14 exigidos hasta ahora.

El carnet permitirá a sus titulares acceder a descuentos en actividades de ocio, cultura y deporte, tal y como ha explicado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras participar en una de las ofertas de propuestas de ocio educativo de la región junto a 60 alumnos del Colegio Santísimo Sacramento.

El servicio ofrece más de 1.000 ventajas en establecimientos como Cinesa, Kinépolis, Parque de Atracciones de Madrid, Zoo, Parque Warner y PortAventura, así como para espectáculos como El Rey León. También incluye ofertas en instalaciones deportivas y una campaña de piscinas gratuitas durante el verano. Puede utilizarse en 37 países europeos a través de la European Youth Card Association (EYCA) y lleva asociado un seguro de viaje gratuito.

Al tratarse de menores de 14 años, la solicitud del carnet joven deberá realizarse a través de sus padres o tutores legales, y podrá gestionarse de forma presencial en las oficinas de información de Fernando el Católico, 88; General Díaz Porlier, 35, y Carrera de San Jerónimo, 13, así como en las de los 68 municipios que actualmente mantienen convenio con el programa.

También estará disponible de forma telemática a través de Tramita, la sede de Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid, y mediante Cuenta Digital. Toda la información sobre las ventajas puede consultarse en la web Carnet Joven Madrid.

Carnet senior

Además de este carnet joven, la Comunidad de Madrid también va a poner en marcha el carnet senior para mayores de 55 años, tal y como anunció Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región.

Este nuevo carnet estará disponible en formato físico y digital a partir de 2027. Facilitará el acceso a recursos, actividades, descuentos y otras ventajas relacionadas con el ocio, la cultura, el aprendizaje y la promoción de hábitos saludables.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia que activó el Gobierno regional el pasado año. Dotado con una inversión anual de 400 millones de euros, contempla más de 100 actuaciones destinadas a favorecer la vida activa de las personas mayores y reforzar su papel en la sociedad, en coordinación con otras administraciones públicas y entidades sociales.

El carnet incluirá descuentos en actividades y eventos; y también facilitará el acceso a formación digital y universitaria, así como a talleres tecnológicos. En materia de hábitos saludables, ofrecerá programas de ejercicio físico adaptado y actividades dirigidas a prevenir caídas y fomentar el bienestar emocional.