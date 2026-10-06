Ayuso cumple lo prometido: dos nuevas rebajas de impuestos para la compra de viviendas a jóvenes de menos de 40 años

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Ayuso anuncia dos rebajas fiscales para facilitar la compra de vivienda a madrileños menores de 40 años. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para vivienda usada bajará del 6% al 4%, con un ahorro medio cercano a 3.000 euros para unos 40.000 beneficiarios. El impuesto de Actos Jurídicos Documentados en viviendas de obra nueva se reducirá del 0,75% al 0,4%, para unos 4.200 jóvenes. Las medidas, con un ahorro estimado de 116 millones anuales, se incluirán en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2027.

"El problema de la vivienda no se puede solucionar con más intervencionismo, sino con más propiedad", ha afirmado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación con la crisis relacionada con los alquileres.

Una situación que está provocando concentraciones en toda España y una acampada instalada en la Puerta del Sol.

Ante esto, la política de Ayuso es clara: "Frente a la presión fiscal y normativa: rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes".

Por eso, ha anunciado durante su ponencia en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum en Madrid dos nuevas rebajas de impuestos para facilitar la compra de vivienda a menores de 40 años.

Se trata del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. En total, estas rebajas supondrían un ahorro estimado de 116 millones de euros, como ha especificado la presidenta regional.

Dos nuevas rebajas

El primero es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (TPO) para vivienda habitual de segunda mano, que actualmente está en el 6%. En este caso, descenderá hasta el 4%, con 114 millones de euros anuales de beneficio para unos 40.000 madrileños. Es decir, un ahorro medio de casi 3.000 euros por persona.

Esto significa, como ha ejemplificado Ayuso durante su intervención, que para un piso por valor de 300.000 euros, una pareja joven tendría que pagar unos 12.000 euros en cuanto a este impuesto en lugar de los 30.000 euros que tendría que abonar en CCAA como Cataluña.

Ayuso en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid este lunes. CAM

Por otra parte, también baja el de Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de inmuebles de nueva construcción, que pasará del 0,75% al 0,4%. En este caso, el ahorro previsto es de 2,1 millones de euros anuales para beneficiar a 4.200 jóvenes madrileños.

Ambas medidas se reflejarán en los Presupuestos regionales de 2027, cuyo proyecto de ley se aprobará este mes de octubre por el Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Permitirán equipararse con la bonificación de la que ya se benefician las familias numerosas en la Comunidad de Madrid, como ha avanzado la jefa del Ejecutivo autonómico.

Se unen, además, a las 35 bajadas de tributos (y cuatro más en previsión) que ya ha aprobado el Gobierno regional desde 2019. Según sus datos, han incrementado en 47.761 millones el bolsillo de los ciudadanos.

"Una catástrofe"

Ayuso ha anunciado estas dos nuevas medidas en un contexto marcado por la decisión del Consejo de Ministros de aprobar este martes dos nuevos decretos de vivienda para que los someta a votación la Diputación Permanente. Todo ello tras la votación el pasado viernes de los llamados 'decretos Maricarmen', que acabaron derogándose en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, Ayuso ha tachado de "catástrofe" que los decretos de vivienda se aprobaran finalmente en Diputación Permanente: "Una prueba más de la falta de legitimidad de este presidente".

"Es un golpe durísimo contra las familias. En primer lugar, porque tener una segunda vivienda de repente se ha convertido en una clase a la que demonizar y perseguir en este país, descuadrando las economías de tantas familias. Y, en segundo lugar, porque promover la alquiocupación es un desastre", ha añadido durante el encuentro informativo.

"Hay millones de personas en España que se ven directamente afectadas y que no pueden esperar a que sus señorías se aclaren jugando con su patrimonio. Estamos en manos de políticos insensatos y todopoderosos que piensan que pueden jugar con lo de todos con esa frialdad", ha expresado.

Y ha añadido que "haga lo que haga", Sánchez "está acabado". "Intentar a última hora vender que le importa la vivienda cuando todos sabemos que en estos últimos ocho años no ha hecho solamente nada por ella es demostrar una vez más que es un trilero, pero creo que a estas alturas le conocemos todos".