El CEO de Nabiax, Pablo Ruiz-Escribano y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la colocación de la primera piedra del futuro Centro de Procesamiento de Datos (CPD) Europa Press

Ayuso no deja solos a los autónomos: se hará cargo del 100% de la cuota los primeros 60 días de enfermedad

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid cubrirá el 100% de la cuota de autónomos durante los primeros 60 días de enfermedad. El Gobierno de Ayuso otorgará ayudas de 1.250 euros mensuales a autónomos para contratar sustitutos en casos de baja por paternidad, maternidad o incapacidad. En 2026, Madrid destinará 37 millones de euros en ayudas a autónomos, un 17,7% más que el año anterior. Se lanzará el plan 'Conecta Empleo', que ofrecerá mentorías personalizadas y talleres prácticos para mejorar la inserción laboral de desempleados, especialmente mayores de 45 años.

La Comunidad de Madrid se hará cargo del 100% de la cuota de autónomos durante los primeros 60 días en caso de enfermedad, según anunció Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región.

No obstante, esta no será la única medida a favor de este colectivo. El Gobierno de Ayuso también dará ayudas de 1.250 euros mensuales a todos los trabajadores autónomos para que puedan contratar a una persona que les sustituya cuando afronten una baja por paternidad o maternidad, el cuidado de un hijo, un embarazo de riesgo o una incapacidad prolongada.

El objetivo de esta medida es que estos profesionales puedan mantener su actividad e ingresos en momentos personales o familiares delicados, sin verse obligados a cerrar su negocio.

Ambas actuaciones se enmarcan en el conjunto de líneas de apoyo al trabajo por cuenta propia del Gobierno regional, entre las que destaca la Tarifa Cero que sufraga el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos autónomos durante sus primeros doce meses de actividad, junto a las subvenciones dirigidas a quienes ponen en marcha su negocio.

El Ejecutivo madrileño destinará en 2026 un total de 37 millones de euros a las distintas ayudas para los autónomos, un 17,7% más que el año anterior. Este respaldo ha impulsado el trabajo por cuenta propia en la región, cuyo crecimiento desde agosto de 2019 hasta hoy ha sido del 11,3%, casi duplicando la media nacional (6,4%).

Conecta Empleo

El gobierno regional también pondrá en marcha a un novedoso plan integral que ofrecerá mentorías individualizadas a los desempleados madrileños a través de profesionales y empresas.

Con Conecta Empleo -nombre del paln-, el Ejecutivo autonómico pondrá en contacto a las personas que buscan un puesto de trabajo con el tejido productivo madrileño, a través de un itinerario diseñado para potenciar sus habilidades y evitar que haya perfiles que se queden fuera de un proceso de selección por no saber comunicar lo que hacen.

Estas mentorías correrán a cargo de expertos de referencia y firmas colaboradoras, que trazarán con cada usuario un recorrido de inserción a su medida, revisarán con él su proyecto y le aportarán la visión de quien conoce el sector desde dentro.

Arrancará con un diagnóstico de la situación de partida y sesiones sobre los ámbitos económicos que más contratan, sus perspectivas de crecimiento y los perfiles más solicitados. El objetivo es que las decisiones se apoyen en información actualizada del mercado y no en intuiciones, ya que este evoluciona a mayor velocidad de la que puede seguir cualquiera por su cuenta.

El itinerario incluye, además, talleres prácticos de comunicación, de marca personal -presencia digital y discurso de presentación incluidos- y estrategias de búsqueda activa, además de entrevistas simuladas y dinámicas grupales de evaluación, que permitirán ganar seguridad y aprender a manejar los nervios antes de afrontar un proceso real. También se realizarán encuentros dinámicos entre las compañías y los aspirantes, en los que estos podrán exponer su trayectoria en formatos breves.

Apoyo al emprendimiento

Asimismo, los participantes en Conecta Empleo que tengan un proyecto empresarial viable, y cuyo perfil así lo justifique, serán orientados hacia los recursos del Gobierno regional de apoyo al emprendimiento, de modo que el itinerario también contemple la salida del trabajo por cuenta propia.

Tendrán prioridad en el acceso al programa los colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral, como parados de larga duración o mayores de 45 años. Está previsto que este plan integral comience a funcionar este próximo 2027.