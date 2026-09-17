Nadie puja por el ático de Chamberí que compró la Comunidad de Madrid: la subasta queda desierta

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). Fernando Sánchez / Europa Press

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Las claves Generado con IA La subasta del ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid ha quedado desierta al no recibir ninguna oferta. El ático fue adquirido en abril por 6,3 millones de euros para solventar necesidades de espacio durante la reforma de la Real Casa de Correos. El precio de salida del ático era de 6.694.201 euros y la intención era destinar lo recaudado a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio. En la misma licitación, sí se vendió otro inmueble en Gran Vía a la empresa Cartesón S.L. por 11,85 millones de euros.

La empresa pública de la Comunidad de Madrid, Planifica Madrid, no ha recibido ninguna oferta por el ático de Chamberí que compró en abril y que el Gobierno regional puso en venta este verano.

Por tanto, se ha propuesto declarar desierta la correspondiente licitación. Así consta en el acta de la reunión de la Mesa de Contratación que ha tenido lugar a las 14.00 horas de este jueves.

Esta se ha subido al Portal de Contratación a las 16.12 horas, minutos antes de la comparecencia del consejero de Presidencia y responsable máximo de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, en el pleno de la Asamblea regional.

Según el acta consultada por Efe, sí se ha recibido una oferta por el primer lote de la licitación, integrado por un inmueble sito en la Gran Vía, que será vendido a la empresa Cartesón S.L. por 11.850.010 euros.

En cambio, respecto al lote dos, correspondiente al ático, la Mesa dispone lo siguiente: "Elevar al órgano de contratación de Planifica Madrid la propuesta de declaración de desierto del Lote 2: Madrid-General Martínez Campos, por no haber concurrido oferta alguna al mismo".

El acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas estaba previsto ayer, pero se aplazó a este jueves a última hora por "motivos organizativos".

El ático, ubicado en el paseo del General Martínez Campos, fue comprado en abril por 6,3 millones de euros. Según la Comunidad de Madrid, su adquisición se llevó a cabo para hacer frente a las necesidades de espacio provocadas por la próxima reforma de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

La Comunidad decidió vender el inmueble un día después de que el diario El País destapara la operación y afirmó que destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio de este verano. El ático tenía un precio de salida de 6.694.201 euros.