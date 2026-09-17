Ayuso censura a un Gobierno que quería hacer "pucherazo" pero al que se le ha "acabado el chollo": "Game over"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid este jueves. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar manipular las elecciones mediante la 'ley de nietos'. La presidenta madrileña considera que el Ejecutivo quería favorecer el voto de personas sin arraigo en municipios de Madrid que ni existían en el pasado. Ayuso ha defendido que la Justicia ha frenado los intentos del Gobierno central y ha reivindicado la separación de poderes. También ha criticado a la izquierda por interponer denuncias infundadas, tras la desestimación judicial de un recurso del PSOE sobre el Hospital de Torrejón.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves a un Gobierno de la nación que quería hacer "pucherazos" en las elecciones, a través de la 'ley de nietos', que reconoce la nacionalidad a descendientes de exiliados españoles.

Ha afirmado así que al Gobierno de Pedro Sánchez se le ha "acabado el chollo". "Game over, lo siento", ha expresado la dirigente autonómica en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha vuelto a tachar de "mafia" al Ejecutivo de la nación.

La presidenta madrileña ha criticado que lo que se pretendía era el voto a personas con arraigo en Tres Cantos o Torrelodones, "municipios que ni siquiera existían en ese momento". "De verdad, qué cara dura tienen", ha asegurado.

Considera que esto se debe a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez piensa que puede hacer "cualquier cosa", como "pucherazos en las elecciones y manipular los censos".

"Y los jueces, la Justicia, les ha puesto pie en pared, porque todavía quedan instituciones en pie y separación de poderes contra sus atropellos", ha enfatizado.

"Infundios"

Durante su intervención también ha aprovechado para cargar contra las denuncias por parte de partidos de izquierda, tachándolos de "infundios".

"La desesperación de la izquierda en esta Cámara les lleva a cometer todo el día cosas tan absurdas como llevar a los tribunales todo aquello que es falso, perderlo y todavía seguir con el asunto", ha dicho en relación con la reciente desestimación por parte del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz número 4 del recurso que interpuso el PSOE ante la inadmisión de su personación en el caso sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz.

"El juzgado rechaza de manera definitiva la pretensión de los sanchistas de personarse en la causa por las supuestas anomalías en el Hospital de Torrejón, denuncia que ya fue archivada en su día. Hay que tener caradura", ha opinado.

Y ha añadido: "Se dejan ustedes centenares de fracasos en juzgados, que algún día sabremos quién lo paga… A lo mejor lo pagan esos señores con canas y barrigota que llamaban ayer a intentar ir contra un acto de apertura del año en las universidades y todavía nos dicen que eran los alumnos".