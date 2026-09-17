Ayuso califica de "bulo del culo de la semana" la manipulación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid este jueves. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso califica de "bulo del culo de la semana" las acusaciones de manipulación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal. Ayuso acusa al denunciante de ser el responsable de manipular las citas y asegura que tiene antecedentes disciplinarios. La portavoz del PSOE denuncia la alteración de la gravedad de 57 pacientes, incluyendo una niña en riesgo de perder una pierna. Más Madrid sostiene que la Comunidad realiza "ingeniería contable" para maquillar las listas de espera y beneficiar a la sanidad privada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que la izquierda dé "lecciones de listas de espera", tras el caso del Hospital Ramón y Cajal, al que ha calificado de "bulo del culo de la semana".

Además, ha insistido en que fue el propio denunciante el que "manipulaba las citas". Así lo ha expresado desde la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha cargado contra el cirujano, al que califica del "responsable" de estas manipulaciones y al que, "entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe" y tener "expedientes disciplinarios abiertos".

"Y ahora resulta que es el que tiene que ir a la televisión del régimen sanchista, pagada con todos los españoles, a darnos lecciones de listas de espera a esta Comunidad. Desde que están ustedes gobernando tenemos huelgas sanitarias en todo el país y todavía tienen la cara de decirnos algo", ha reprochado la presidenta madrileña.

Ha respondido así a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, que ha aludido al "maquillaje de listas de espera, alterando la gravedad de 57 pacientes", uno de ellos, "una niña que tenía en riesgo la pérdida de una de sus piernas". "¿Cabe mayor inhumanidad? Son capaces de todo con tal de sostener las mentiras que ustedes dicen", ha reprochado.

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que la Comunidad se dedica a realizar "ingeniería contable para maquillar" las listas de espera, algo que es "muy grave" para que "le salgan los números". "Es criminal", ha expresado.

"No es un caso aislado, es que es un patrón. Ustedes tienen a más de 360.000 personas pendientes de que les agenden una cita para que ustedes les den bien los números. Tienen un plan perfectamente diseñado para que cada vez haya que esperar más en la pública; los frutos los recoja el Grupo Quirón", ha denunciado.