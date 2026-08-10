La Fiscalía envía a un juzgado de Madrid cuatro denuncias por la compra del Gobierno de Ayuso de un ático en Chamberí

Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa con motivo del plan de reconstrucción por el incendio. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La Fiscalía de Madrid ha remitido al juzgado de instrucción número 8 cuatro denuncias por la compra de un ático de lujo en Chamberí por parte del Gobierno de Ayuso. Las denuncias incluyen una presentada por el PSOE y tres de particulares, y señalan a la empresa pública Planifica Madrid como responsable de la adquisición. Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, cuestiona la justificación del expediente y acusa a Ayuso de malversación y prevaricación administrativa. La Comunidad de Madrid anunció que el ático será vendido y el dinero se destinará a la reconstrucción tras un incendio, mientras Ayuso niega que el inmueble fuese para uso personal.

La Fiscalía de Madrid ha remitido al juzgado de instrucción número 8 de la capital las tres denuncias de particulares y la presentada por el PSOE contra la empresa Planifica Madrid por la compra de un ático de lujo en Chamberí, según informan fuentes jurídicas.

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció el pasado viernes que presentaría una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid por la compra del ático en el que supuestamente se iban a instalar las oficinas de presidencia mientras se rehabilitaba la Real Casa de Correos.

Será ahora el magistrado del juzgado de instrucción número 8 de Madrid quien decida si la investigación en torno al polémico ático sigue adelante.

La compra del ático en Chamberí por parte de la empresa Planifica Madrid ha supuesto un verdadero terremoto político.

El pasado miércoles 29 de julio, el diario El País adelantó que la Comunidad de Madrid había adquirido un ático de lujo en la planta novena del Paseo del General Martínez Campos, en Chamberí.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aclaró ante las preguntas de los periodistas ese mismo miércoles que no iba a ser su vivienda, sino que se usaría el inmueble como oficinas durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos.

"Nos tenemos que ir temporalmente de la Real Casa de Correos, que va a ser remodelada integralmente. La compra es reciente, pero a partir de aquí no sé ni cómo se cuenta ni cómo se comunica", dijo la presidenta.

Dos días después, la Comunidad de Madrid informó de que el ático adquirido en Chamberí se vendería para destinar el dinero obtenido a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.

Sin embargo, el pasado viernes, el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el consejo de administración de Planifica Madrid.

Una denuncia que ya se encuentra en manos del juzgado número 8 de Madrid sobre un expediente que, según Óscar López, es "imposible de justificar".

"Vamos a pedir que la justicia actúe porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como éste desde la administración pública y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños", lanzó.

"En una comunidad donde el principal problema se llama vivienda, donde miles de jóvenes y familias no pueden comprar ni alquilar una casa y donde la señora Ayuso se niega a aplicar la ley de vivienda para aplicar los precios del alquiler, la presidenta ha decidido que todos los madrileños le tienen que pagar un súper ático de lujo en Chamberí", cargó el secretario general del PSOE de Madrid.

López manifestó que el cúmulo de "mentiras y versiones cambiantes" no va a "quedar así": "Vamos a presentar una denuncia contra el consejo de administración de Planifica Madrid para que se investiguen los posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa y otros que pueda haber en relación con la compra del ático".