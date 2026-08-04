Messi dona 80.000 euros para reconstruir la Sierra Oeste de Madrid tras los incendios: "Le daremos el aplauso que merece"

Las claves

Las claves Generado con IA Leo Messi ha donado 80.000 euros para ayudar a la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid tras los recientes incendios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradeció públicamente la donación y expresó el deseo de recibir a Messi para reconocer su gesto. Los incendios han arrasado miles de hectáreas y obligado a evacuar a cientos de vecinos, causando importantes daños en municipios como Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. Ya se han retirado más de 1.800 metros cúbicos de residuos y 83 personas siguen alojadas en hoteles debido a la imposibilidad de regresar a sus hogares.

El futbolista Leo Messi ha donado 80.000 euros para contribuir a la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid tras los devastadores incendios que han afectado a varios municipios de la región.

La noticia la ha anunciado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

“Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, ha escrito la dirigente madrileña.

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

La aportación llega después de que los incendios arrasaran miles de hectáreas en la Sierra Oeste y dejaran importantes daños materiales en municipios como Navas del Rey, Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias o Fresnedillas de la Oliva, además de afectar también a localidades limítrofes de Castilla y León.

Las llamas obligaron a evacuar a cientos de vecinos y provocaron la destrucción de numerosas viviendas, explotaciones agrícolas y zonas forestales. En algunos municipios, como Navas del Rey, los alcaldes han cifrado en decenas las casas completamente calcinadas.

Además, según ha informado este martes el Gobierno regional, ya se han retirado más de 1.800 metros cúbicos de residuos procedentes de viviendas, parcelas y espacios públicos dañados por las llamas, mientras que 83 personas que todavía no pueden regresar a sus casas permanecen alojadas en hoteles gracias a un dispositivo de emergencia habilitado por la Comunidad.

En concreto se trata de 550 m3 de escombros y enseres, el equivalente a unos 92 contenedores y otros 1.355 m3 de residuos vegetales, que equivalen a otros 226 contenedores.

En cuanto a las oficinas de Atención al Ciudadano y los Puntos de Ayuda tras el Incendio (PATI) han llevado a cabo más de 1.300 atenciones, entre las de carácter informativo y asistencia psicológica. Estos puntos están disponibles de 10 a 14 horas y de 16:30 a 20:30 en San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado.

En el horario de mañana se encuentran los municipios de Chapinería, Robledo de Chavela y Pelayos de la Presa y en el horario de tarde se puede acudir a esos puntos en Navas del Rey, El Escorial y Fresnedillas de la Oliva. Por otra parte, el Empleabús se ubica en Aldea del Fresno y se trasladará el miércoles a Pelayos de la Presa y el jueves a Fresnedillas de la Oliva.