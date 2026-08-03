El carril VAO de la A-2 echa a andar en fase de pruebas: sin barreras físicas, con horarios dinámicos y multas de 200 €

Las claves

Las claves Generado con IA El carril Bus-VAO de la A-2 ha comenzado su fase de pruebas y estará operativo hasta el 6 de septiembre con horarios dinámicos y sin barreras físicas, utilizando balizas luminosas y cámaras de control. Durante las pruebas, no se impondrán sanciones, pero una vez en funcionamiento, circular indebidamente por el carril supondrá multas de 200 euros. El carril funcionará entre Madrid y Torrejón de Ardoz en esta fase, con prioridad para autobuses, vehículos con dos o más ocupantes, motocicletas y servicios autorizados en horarios concretos. Diez líneas interurbanas participarán en la prueba piloto para evaluar la eficacia del transporte público y los beneficios para los usuarios del corredor de la A-2.

Ya es oficial, el esperado carril Bus-VAO de la A-2 ya ha comenzado a funcionar en fase de pruebas. Así lo confirman fuentes de la DGT, que informan que este periodo se extenderá hasta el día 6 de septiembre.

Esta fase permitirá comprobar en condiciones reales el correcto funcionamiento de todos los elementos tecnológicos instalados, así como la operativa y gestión del tráfico, la respuesta de la infraestructura, del transporte público y del resto de usuarios antes de su puesta en servicio definitiva.

El nuevo carril VAO tiene varias particularidades: no tendrá barreras físicas, sino que contará con balizas luminosas incrustadas en el asfalto, tendrá cámaras de control de matrículas y detección de ocupantes y un sistema dinámico que cambiará su uso según la hora del día.

📢 Comienza la fase de pruebas del nuevo carril Bus-VAO de la A-2.



📅 Se activará progresivamente en agosto y primera semana de septiembre para comprobar el funcionamiento de los sistemas y que los conductores se familiaricen.



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⏯️ Así funciona 👇 pic.twitter.com/AAU2xGN3Mg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 1, 2026

Al igual que sucede en el carril VAO de la A-6, aquellos conductores que se equivoquen al circular o que se intenten colar se arriesgan a multas de 200 euros.

Pero, según informan desde DGT, durante el periodo de pruebas nadie será sancionado y, una vez que se empiece a multar, se avisará con tiempo a todos los conductores. Este nuevo Bus-VAO 'inteligente' recorrerá 19,2 kilómetros entre Madrid y Alcalá de Henares, aunque en su primera fase solo llegará hasta Torrejón de Ardoz.

El proyecto supone un nuevo modelo de gestión dinámica de la capacidad viaria que permitirá priorizar el transporte público y los vehículos de alta ocupación en uno de los principales accesos a Madrid.

Por eso, con el carril ya en funcionamiento, durante las próximas semanas se realizarán diferentes pruebas operativas para verificar el funcionamiento de todos los elementos que integran los nuevos carriles Bus-VAO.

Por ejemplo, las citadas balizas luminosas y los paneles de mensaje variable, que indicarán a los conductores cuándo el carril está operativo y los puntos habilitados para acceder o abandonarlo, así como los sistemas de control y monitorización que gestionan su funcionamiento.

La Dirección General de Tráfico supervisará de forma continua el comportamiento de los sistemas y analizará tanto la evolución de la circulación como el grado de cumplimiento de las normas por parte de los conductores.

Franjas horarias

La primera semana de agosto el carril Bus-VAO permanecerá operativo entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos.

A partir de la siguiente semana, y hasta el final de la fase de pruebas, el carril se activará entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos y, además, entre las 15:00 y las 17:00 horas en sentido salida de Madrid.

Durante estas franjas horarias en las que el carril izquierdo actuará como Bus-VAO, podrán utilizar el carril los autobuses, los vehículos con dos o más ocupantes, las motocicletas y los vehículos autorizados.

Se recuerda expresamente que los vehículos eléctricos no podrán circular por el carril Bus-VAO si viaja únicamente el conductor.

Al igual que el resto de los turismos, deberán cumplir el requisito mínimo de ocupación de dos personas cuando el carril esté activado.

Fuera de estos periodos, el carril continuará funcionando como un carril de circulación general.

Las administraciones hacen un llamamiento a la colaboración de todos los conductores para que, cuando el carril Bus-VAO esté activado, respeten en todo momento la señalización variable y las normas específicas de utilización.

Por otro lado, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ya ha dado comienzo a una prueba piloto del funcionamiento del transporte público, con el objetivo de analizar su eficacia en condiciones reales de circulación y evaluar los beneficios para los usuarios del corredor de la A-2.

El objetivo que se persigue es mejorar los tiempos de viaje y flexibilizar la oferta para que el usuario pueda elegir trayectos directos o con paradas intermedias.

Participarán en esta fase piloto diez líneas interurbanas del corredor de la A-2: las líneas 223, 224, 224A, 226, 227, 229 y 261, procedentes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y municipios del entorno, así como las líneas 281, 282 y 283, que conectan Coslada, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo con Madrid.

La prueba se desarrollará de forma gradual y en coordinación con la DGT, de modo que entre las 7:00 y las 9:00 horas circularán hacia Madrid 107 expediciones, de las que 40 serán servicios exprés que utilizarán el carril Bus-VAO, lo que representa aproximadamente el 37% de la oferta disponible.

En sentido de salida de Madrid se han programado 83 expediciones, de las cuales 32 serán servicios exprés. Además, los viernes por la tarde, entre las 15:00 y las 17:00 horas, circularán 75 expediciones, de las que 30 utilizarán el carril reservado.

La información obtenida durante el periodo de prueba permitirá evaluar el funcionamiento del transporte público, el comportamiento del tráfico y la interacción entre todos los sistemas antes de la puesta en funcionamiento ordinaria del carril Bus-VAO.