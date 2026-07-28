Madrid retira la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo tras detectarse graves deficiencias: se iniciarán obras "urgentes"

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha suspendido la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectar graves deficiencias de seguridad. Las obras de mantenimiento consideradas urgentes comenzarán de inmediato, y los primeros partidos del equipo no podrán disputarse en Vallecas. La auditoría reveló problemas en los sistemas contra incendios, instalaciones eléctricas y alumbrado, además de carencia de licencias y documentación. El club podrá optar a una nueva concesión tras las obras, y la Comunidad está trabajando en soluciones para los abonados afectados.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte ha anunciado la suspensión cautelar de la concesión al Rayo Vallecano para poder acometer los trabajos "urgentes" en materia de mantenimiento que necesita el club.

Esta medida llega tras analizar los resultados de una auditoría sobre el estado de conservación del recinto, previa a la reforma integral del estadio.

El consejero Mariano de Paco Serrano ha anunciado esta medida tras detectar las "graves deficiencias de seguridad" en las instalaciones, y según ha declarado "con el objetivo de que el Rayo Vallecano pueda seguir jugando en el mismo recinto".

Serrano detalló los resultados de la auditoría, que calificó de sorprendentes y demoledores.

Estado de algunas instalaciones del estadio del Rayo Cedida Comunidad de Madrid

Desde la Consejería aseguran que "se tendió la mano desde el primer momento" y lamentan que la situación haya desembocado en esta decisión. Entre los motivos expuestos el consejero detalló la "carencia de licencias, la falta de mantenimiento y la falta de documentación".

Según explicó el consejero, el club disponía de un plazo de 15 días para presentar la documentación requerida, aunque el último día solicitó una prórroga. La Administración accedió a ampliar el plazo, pero sostiene que finalmente no se aportó la documentación necesaria.

La Comunidad asegura que tanto LaLiga como la Real Federación Española de Fútbol conocían esta situación y recordó que, cuando un club no puede disputar sus encuentros en su estadio, se le facilita una instalación alternativa.

En este sentido, afirmó que la competición no se verá afectada, aunque los primeros partidos no podrán disputarse en Vallecas.

Serrano señaló que la Administración había mantenido conversaciones con el presidente del club hace dos meses y que el Ayuntamiento también estaba al corriente de la situación.

Sin embargo, aseguró que, ante la falta de respuesta a los requerimientos de documentación obligatoria, se optó por tramitar el procedimiento por la vía oficial, agotando todos los plazos previstos.

Respecto al estado del estadio, afirmó que la auditoría técnica encargada por la Comunidad reflejó una situación "sorprendente" y evidenció la necesidad urgente de actuar en sistemas de protección contra incendios, instalaciones eléctricas y alumbrado de emergencia.

Añadió que el problema no se limita a una ausencia documental, sino que, en esas condiciones, la Administración no puede garantizar que la seguridad esté debidamente acreditada.

Obras urgentes

Sobre las obras necesarias, indicó que su duración podría prolongarse durante meses, aunque evitó concretar un calendario y señaló que podrían ser "dos o seis".

Asimismo, aseguró que estas actuaciones urgentes no alterarán los plazos previstos para la reforma integral del estadio, cuyo objetivo es que el recinto esté preparado antes del Mundial de 2030.

El consejero defendió que la decisión busca garantizar la seguridad de los aficionados y subrayó que ello "no quiere decir que se haya puesto en riesgo" a los espectadores hasta ahora.

También calificó al estadio como "patrimonio inmaterial de la región" y aseguró que la voluntad de la Comunidad es preservar al Rayo Vallecano y que el equipo vuelva a jugar en Vallecas "pero en condiciones".

En relación con la gestión del club, afirmó que durante los últimos diez años la respuesta a los requerimientos de la Administración ha sido siempre la misma y sostuvo que "nunca han atendido a los burofaxes". Añadió que las reglas eran claras y que ese modelo de funcionamiento ha llevado a la actual situación.

La Comunidad precisó que la medida adoptada supone la extinción de la concesión administrativa y explicó que, una vez ejecutadas las obras urgentes, será necesario tramitar una nueva concesión.

En este sentido, ya trabaja en un nuevo contrato que será compatible con las actuaciones inmediatas y con la futura reforma integral del estadio.

Serrano afirmó que el Rayo Vallecano podría optar nuevamente a esa concesión o que esta podría recaer en otra empresa que posteriormente alquilara el espacio al club. "Lo que queremos es que quien detente la concesión cumpla con sus obligaciones".

Por último, se refirió a la situación de los abonados, incluidos aquellos que ya han renovado sus carnés por importes de entre 500 y 600 euros. Aseguró que la Comunidad está dispuesta a buscar soluciones para facilitar la experiencia de los aficionados y que estas medidas deberán coordinarse con LaLiga y el resto de las partes implicadas.