Los tres focos claves para que el incendio no avance a norte, sur y oeste: "En el Pantano de San Juan la situación es endiablada"

En la provincia de Ávila, el fuego ha calcinado más de 50.000 hectáreas y una nube de humo ha hecho el aire irrespirable, obligando a evacuar 16 pueblos y confinar otros 3.

Se han desalojado municipios como Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués ante el riesgo de propagación del incendio hacia el sur.

El foco más preocupante está en el Pantano de San Juan, donde los efectivos luchan para evitar que el fuego avance hacia San Martín de Valdeiglesias.

El incendio entre Ávila, Madrid y Toledo es el mayor de la historia de España y se combate en tres frentes principales: norte, sur y oeste.

La situación es “endiablada”, “compleja”, “preocupante”... La adjetivación, en este caso, no es pompa y boato del horror. Es real. Al menos, en los tres frentes donde se están centrando los esfuerzos para acabar con el mayor incendio de la Historia de España entre Ávila, Madrid y Toledo. “Tenemos una ventana de dos días —reconocía Marlaska este mismo lunes— hasta que empeore todo el miércoles, cuando está previsto que llegue una nueva ola de calor”.

Hasta entonces, el objetivo es que el fuego no se extienda hacia el norte por el Pantano de San Juan, hacia el sur por Casillas y Cadalso de los Vidrios, y hacia el oeste por Mijares y Burgohondo. “Tenemos toda la confianza en que salga bien. Tenemos trabajando a 1.000 medios terrestres, fluviales y aéreos. Es la mayor activación de medios aéreos de la Historia”, reconocía el ministro del Interior.

Las condiciones climáticas, en cualquier caso, no son las más favorables. Las temperaturas, según pasan las horas, van a ir aumentando, la humedad se va a ir reduciendo y, eso sí, “el viento va a respetar” —al menos hasta el martes por la noche—. “Vamos despacio porque las circunstancias no nos están ayudando”, confesaba Marlaska.

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La buena noticia es que el incendio Almorox (Toledo) está “estabilizado y controlado”. Por tanto, todos los esfuerzos se centran a atacar a esas tres zonas para tratar de evitar que el fuego se extienda aún más antes del miércoles.

Pantano de San Juan

El foco que más preocupa es el que se encuentra a la altura del Pantano de San Juan. La virulencia del fuego ha provocado que siga muy comprometido el municipio de San Martín de Valdeiglesias, que está según Ayuso en una “situación endemoniada”.

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“Los efectivos están jugándose la vida para defender las casas”, ha reconocido la presidenta madrileña, que ha vuelto a reconocer que la situación no es buena y que el incendio no está dando tregua a los militares, bomberos y brigadistas que están luchando por contenerlo.

“Tenemos la necesidad de atajar ese foco para que el incendio no pueda ir hacia el norte”, explicó Marlaska en su comparecencia en Navalcarnero por la mañana. Y por la tarde Francisco Martín, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, incidió en la “compleja situación” en la que se encuentra la zona.

“Nuestra principal preocupación está ahí, en el frente norte, donde el fuego está siendo muy agresivo”, reconoció el delegado del Gobierno. Eso sí, con cierta esperanza en que puedan mitigarlo antes de que llegue el miércoles. “Somos optimistas porque tenemos los recursos”.

Proyección hacia el sur

El delegado del Gobierno, a pesar de su optimismo, también reconoció el pasado lunes que no descartan desalojar o confinar más municipios. Como es el caso de Santa María de la Alameda, localidad madrileña de 1.600 habitantes, y Las Navas del Marqués, con alrededor de 5.700 vecinos, en Castilla y León. Ambos fueron desalojados en la tarde del lunes.

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Otra de las zonas donde podrían llevarse a cabo desalojos si no mejora la previsión es la de Casillas y Cadalso de los Vidrios. “Podría extenderse hacia el sur en este foco”, reconoció el ministro de Interior, Marlaska, en su comparecencia en Navalcarnero. Aun así, la situación es "bastante más favorable de lo que era", según el delegado del Gobierno en Castilla y León.

Precisamente, otra de las preocupaciones del Gobierno es las reactivaciones que se han ido produciendo en el entorno de Villa del Prado, lo que, unido a la magnitud, el comportamiento y la extensión del incendio, obliga a mantener la máxima intensidad en las labores de extinción.

Foco oeste

El otro foco que preocupa es el de Mijares y Burgohondo, que podría proyectar el incendio hacia el oeste, castigando aún más la provincia de Ávila, que está sufriendo el peor incendio de la Historia de España con más de 50.000 hectáreas calcinadas.

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De hecho, a la capital abulense ya llega una nube inmensa de humo procedente de los incendios. El aire, ahora mismo, es irrespirable en la Ávila y ha vaciado sus calles de turistas y de vecinos. Y, los pocos que se han atrevido a salir, lo han hecho con mascarillas.

Incluso, en las zonas del incendio de Burgohondo, que el domingo se encontraban bastante más despejadas, como Navaluenga o El Tiemblo, este lunes han vuelto a tener el aspecto del pasado viernes, cuando la situación era crítica y el humo inundaba estos pueblos.

El humo también está constantemente presente en zonas de la sierra de Gredos, en el barranco de las Cinco Villas y el valle del Tiétar, donde actualmente se encuentra una de las partes más complicadas del incendio de Ávila, que ya cuenta con 16 pueblos evacuados y otros 3 confinados.