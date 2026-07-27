El incendio más grande de la historia de España desde el cielo: las casi 80.000 hectáreas quemadas a vista de pájaro

Las claves

Las claves Generado con IA El programa europeo Copernicus ha difundido imágenes por satélite que muestran la magnitud de los incendios forestales en España, con extensas columnas de humo sobre la península. Los incendios más críticos afectan a la Sierra Oeste de Madrid, originados en varios focos, y a la Vall d'Uixó en Castellón, con cientos de bomberos y medios aéreos desplegados. Los fuegos han calcinado ya 172.400 hectáreas en toda España, principalmente en Ávila, Madrid, Castellón y Toledo, con más de 90.000 evacuados y 28.000 personas confinadas. El Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus ha activado su sistema de cartografía rápida para apoyar las labores de seguimiento y gestión de los incendios.

El programa europeo de observación de la Tierra, Copernicus ha difundido una nueva imagen por satélite que refleja la dimensión de los incendios forestales que afectan a España, donde el Gobierno mantiene activada la emergencia nacional por la gravedad y la simultaneidad de varios grandes fuegos.

La imagen, captada el pasado 26 de julio por el satélite Sentinel-3, muestra una extensa columna de humo gris extendiéndose sobre el centro y el oeste de la Península. Además, otra imagen de alta resolución del satélite Sentinel-2 permite observar un frente activo dentro del perímetro del incendio de la Sierra Oeste de Madrid.

Los dos incendios prioritarios son el de la Sierra Oeste de Madrid, originado tras la unión de varios focos iniciados en Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y el de la Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón, situado a unos 50 kilómetros al norte de Valencia.

Imagen desde el espacio de los incendios. Copernicus

Cientos de bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como aviones y helicópteros, continúan desplegados para contener las llamas. Asimismo, el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS) ha activado su sistema de cartografía rápida para facilitar el seguimiento y la gestión de los incendios.

La situación sigue siendo crítica. Los incendios han calcinado ya unas 172.400 hectáreas en toda España, de las que 50.000 corresponden a Ávila, 25.000 a la Comunidad de Madrid, 7.500 a Castellón y 2.000 a Toledo. Además, más de 90.000 personas permanecen evacuadas y cerca de 28.000 continúan confinadas por la evolución de los fuegos.

En el incendio de la Vall d'Uixó, una treintena de medios aéreos siguen trabajando para intentar estabilizar el perímetro. En la Sierra Oeste de Madrid, por su parte, las labores de extinción continúan centradas en consolidar las zonas más comprometidas y evitar reactivaciones.