Ayuso: "Sánchez habla desde 2014 del plan de emergencia climática. 12 años más tarde, que diga cómo lo va resolver"

Las claves

Las claves Generado con IA Ayuso confirma que Madrid acudirá a la reunión convocada por Marlaska sobre los incendios y pide a Pedro Sánchez que explique cómo resolverá el plan de emergencia climática. El incendio de la Sierra Oeste ha calcinado 34.000 hectáreas, convirtiéndose en la mayor catástrofe natural de la historia de España en pérdida de patrimonio natural. Se mantienen evacuados varios municipios y confinamientos en otros, con la intervención de 300 bomberos, 50 vehículos y 5 helicópteros en la zona afectada. La Comunidad de Madrid destinará más de 30 millones en ayudas para vivienda, realojo de familias afectadas y asistencia legal gratuita para damnificados por los incendios.

Isabel Díaz Ayuso, en su comparecencia en Navalcarnero sobre los incendios, ha confirmado que Madrid acudirá a la reunión con las comunidades anunciada por Marlaska y ha instado a Pedro Sánchez a informar sobre "cómo va a resolver" el plan de Emergencia Climática del que lleva hablando "desde hace 12 años".

Además, la presidenta ha informado de que el gran incendio de la Sierra Oeste ha calcinado ya 34.000 hectáreas y se ha convertido ya en el "la mayor catástrofe natural de la historia de España" por la pérdida de patrimonio natural, al tiempo que ha puesto en valor la buena coordinación con el resto de administraciones.

Desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, la presidenta ha incidido en que las condiciones meteorológicas son "negativas y adversas" para las labores de extinción debido a las fuertes rachas de viento y la subida de las temperaturas, que se acrecentarán a partir del miércoles con la llegada de una nueva ola de calor.

Ayuso ha subrayado que una de las zonas más críticas se sitúa al norte del Pantano de San Juan, en la localidad de Valdemaqueda, la cual poco después ha sido evacuada por orden del Ministerio del Interior. Un poco más al sur, en San Martín de Valdeiglesias, preocupa la "situación endemoniada" del fuego.

En la zona hay desplegados unos 300 bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid, con 50 vehículos como medios terrestres y otros cinco helicópteros que actúan desde el aire.

Así, los municipios actualmente desalojados son los de Aldea del Fresno, Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Las Rozas de Puerto Real, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Zarzalejo y Valdemaqueda. Los confinamientos siguen vigentes en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado, donde han reabierto los centros de salud.

También regresarán a la residencia López Rumayor de San Martín de Valdeiglesias las personas mayores evacuadas hace unos días, así como el cámping de El Escorial, donde fueron evacuadas unas 5.000 personas. Está previsto habilitar una franja horaria para que los ganaderos puedan acceder a sus explotaciones y alimentar a los animales.

Ayuso ha celebrado que, a pesar de la magnitud de la catástrofe natural, no ha habido que lamentar víctimas mortales. "Es algo que al menos nos da un motivo de esperanza", ha señalado la presidenta madrileña, que ha insistido en que sigue en marcha la evaluación de daños materiales por los incendios.

Ayudas

A su vez, Ayuso ha informado de un paquete de más de 30 millones de euros en materia de vivienda, además de otras ayudas públicas entre las que se encuentran la puesta en marcha de un servicio jurídico gratuito que proporcionará orientación legal y ayudará con los procedimientos, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, para atender las consultas de los afectados. Además, abren una línea de avales para empresas.

En materia de vivienda, habilitarán ayudas directas al alquiler de hasta el 100% de la renta para aquellas familias que no puedan volver a las viviendas que constituyeran su domicilio permanente y habitual.

Y por último ha anunciado que van realojar temporalmente a las familias afectadas por los incendios en las viviendas disponibles de la Agencia de Vivienda Social, a través del procedimiento de adjudicación por emergencia social; y se habilitarán ayudas directas a la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas para los propietarios de vivienda habitual, los inquilinos cuya vivienda arrendada sea su residencia habitual, así como los arrendadores de viviendas cuyo destino sea el de vivienda habitual por parte de los inquilinos.

Mensaje de apoyo

La presidenta madrileña ha destacado que durante el fin de semana ha mantenido una conversación con la opositora venezolana María Corina Machado. "Teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en Venezuela, pues también queremos agradecer que se acuerden de nosotros", ha señalado.

Ayuso ha puesto en valor este mensaje de apoyo a los madrileños cuando se cumple poco más de un mes desde los terremotos de Caracas y La Guaira, y mientras "tantos fallecidos que siguen bajo los escombros".