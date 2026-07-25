El drama de Aldea del Fresno, golpeado en tres años por la DANA y el "mayor incendio de la historia de Madrid"

De izquierda a derecha: foto del incendio y de la DANA. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Aldea del Fresno ha sufrido en tres años una DANA devastadora y el mayor incendio forestal registrado en la Comunidad de Madrid. Cientos de vecinos han tenido que ser evacuados de sus casas en ambos episodios, muchos con apenas minutos para recoger lo imprescindible. Entre los desalojados hay residentes de centros asistenciales, como mayores y personas con discapacidad, trasladados para proteger su seguridad. El municipio, aún en proceso de recuperación de las inundaciones, enfrenta ahora la incertidumbre y el miedo por el avance de las llamas.

Aldea del Fresno vuelve a mirar al cielo con temor. En septiembre de 2023 el municipio madrileño quedó marcado por una DANA que lo aisló del resto de la región tras destruir puentes, inundar calles y provocar una tragedia humana.

Este verano sus vecinos han tenido que abandonar de nuevos sus casas, esta vez por el avance de uno de los incendios forestales más graves que ha vivido la Comunidad de Madrid en los últimos años. "El mayor de su historia", según confirmó Díaz Ayuso.

Las sirenas volvieron a alterar la rutina de un pueblo ya acostumbrado a convivir con la naturaleza, pero también con sus riesgos. Cientos de vecinos fueron evacuados con apenas unos minutos para recoger lo imprescindible.

Muchos pasaron la noche en el polideportivo habilitado en Villamanta, mientras otros permanecieron en sus vehículos o improvisaron un lugar para dormir al aire libre, pendientes de la evolución de las llamas y con la incertidumbre de no saber qué encontrarán al volver.

Entre los desalojos se encuentran también residentes de centros asistenciales. La Comunidad de Madrid organizó el traslado de los usuarios de la residencia La Fresneda y del centro para personas con discapacidad intelectual AMAM Picadas, dentro del dispositivo desplegado para proteger a las personas más vulnerables de los municipios afectados por el incendio.

La escena recuerda inevitablemente a la vivida hace tres años. En la madrugada del 4 de septiembre de 2023, una DANA descargó con una intensidad excepcional sobre el suroeste de la región.

En pocas horas, Aldea del Fresno quedó prácticamente incomunicada después de que la fuerza del agua destruyera dos de sus puentes y dejara inutilizada otra de las vías de acceso del municipio. Las riadas inundaron viviendas, locales y carreteras, mientras los servicios de emergencia trataban de atender decenas de incidencias.

Esa noche estuvo marcada además por la desesperación de un padre de familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente cuando volvía con su mujer y sus dos hijos hacia Alcorcón. La madre y la hija lograron ponerse a salvo y el hijo pequeño fue localizado horas después subido a un árbol. El caso convirtió a Aldea del Fresno en el símbolo de una de las peores emergencias metereológicas registradas en la Comunidad de Madrid.

Las imágenes de los puentes partidos en dos dieron la vuelta al país y llevaron al Gobierno regional a solicitar la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados. Durante semanas, los vecinos convivieron con carreteras cortadas, infraestructuras dañadas y un lento proceso de recuperación.

Ahora, cuando el pueblo aún conserva el recuerdo de aquella catástrofe, el fuego ha vuelto a poner a prueba a sus pocos más de 3.000 habitantes. El miedo ya no llega por la crecida de los ríos Alberche y Perales, sino por el avance de las llamas sobre el monte que rodea las urbanizaciones y las viviendas.

Aunque el origen de ambas emergencias es completamente distinto, el sentimiento entre los vecinos vuelve a ser el mismo: la incertidumbre de perder su hogar y la necesidad de empezar de nuevo si la naturaleza vuelve a golpear con toda su fuerza.

En apenas tres años, Aldea de Fresno ha pasado de convertirse en el epicentro de una devastadora inundación a enfrentarse a una evacuación masiva por un incendio forestal, dos episodios que ya forman parte de la historia reciente del municipio.