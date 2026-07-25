Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Fuegos activos, mapa y municipios afectados

Los incendios se desbocan: los 343 fuegos registrados hasta la fecha triplican los declarados en 2025 a estas alturas del año

Paco Castañares, experto forestal: "El problema no es la lluvia ni el tipo de vegetación, es que no limpiamos el monte"

La emergencia provocada por los grandes incendios que afectan a Madrid y Ávila continúa sin remitir. Aunque las llamas han perdido intensidad durante la noche, el fuego sigue activo y mantiene desalojos y confinamientos en numerosas localidades. Además, permanecen 13 cortes de tráfico en 10 carreteras, mientras la situación también afecta a distintos puntos de Guadalajara.

Ante la magnitud del desastre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este episodio como "el peor incendio de la historia" de la región y ha reconocido que algunos focos llegaron a sobrepasar la capacidad de respuesta de los dispositivos de extinción.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este sábado las zonas afectadas tras la activación de la emergencia nacional. Durante la jornada también está prevista la llegada de cuatro aviones Canadair CL-415 enviados por Italia y Grecia para reforzar las labores de extinción.

Los equipos de emergencia han aprovechado la mejora de las condiciones meteorológicas para intensificar los trabajos durante la madrugada. Sin embargo, las autoridades advierten de que la jornada seguirá siendo compleja, ya que el aumento del viento previsto a partir de media mañana será determinante para la evolución del incendio.