Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Fuegos activos, mapa y municipios afectados
Los incendios que arrasan Madrid, Toledo y Ávila han calcinado ya cerca de 15.000 hectáreas y mantienen un amplio despliegue de medios de emergencia.
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La emergencia provocada por los grandes incendios que afectan a Madrid y Ávila continúa sin remitir. Aunque las llamas han perdido intensidad durante la noche, el fuego sigue activo y mantiene desalojos y confinamientos en numerosas localidades. Además, permanecen 13 cortes de tráfico en 10 carreteras, mientras la situación también afecta a distintos puntos de Guadalajara.
Ante la magnitud del desastre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este episodio como "el peor incendio de la historia" de la región y ha reconocido que algunos focos llegaron a sobrepasar la capacidad de respuesta de los dispositivos de extinción.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este sábado las zonas afectadas tras la activación de la emergencia nacional. Durante la jornada también está prevista la llegada de cuatro aviones Canadair CL-415 enviados por Italia y Grecia para reforzar las labores de extinción.
Los equipos de emergencia han aprovechado la mejora de las condiciones meteorológicas para intensificar los trabajos durante la madrugada. Sin embargo, las autoridades advierten de que la jornada seguirá siendo compleja, ya que el aumento del viento previsto a partir de media mañana será determinante para la evolución del incendio.
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Sánchez y Ayuso llegan al Puesto de Mando Avanzado tras visitar las zonas afectadas por los incendios en Madrid
Sánchez y Ayuso llegan al Puesto de Mando Avanzado tras visitar las zonas afectadas por los incendios en Madrid.
#Canal24Horas | Sánchez llega al puesto de mando avanzado de Cenicientos, en Madrid— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 25, 2026
El presidente acude a la reunión del Comité de Coordinación del Plan Estatal de Emergencias #IFSierraOeste pic.twitter.com/kKQa0ph75v
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La superficie quemada por incendios asciende a 125.937 hectáreas en lo que va de año
La superficie quemada por incendios sobrepasa ya las 125.937,66 hectáreas en lo que va de 2026, según ha informado el Ministerio de Transición Ecológica este sábado, que contrastan con las 24.133,26 hectáreas arrasada en el mismo periodo del pasado año.
El ministerio ha informado también de que en 2026 ya se han registrado 32 grandes incendios forestales, frente a una media de 9 en el mismo periodo de la última década.
Los datos son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2026, precisan las fuentes.
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Bomberos de Valencia se desplazan para ayudar a sofocar los incendios en Madrid y Ávila
Un contingente de bomberos del Ayuntamiento de Valencia se desplazará este sábado a Madrid para ayudar en las tareas de extinción de los incendios forestales que están asolando esta comunidad y la vecina provincia de Ávila.
El dispositivo está formado por seis bomberos, un cabo, un sargento y un oficial, junto con tres vehículos (una bomba nodriza pesada con 11.000 litros de agua y dos vehículos ligeros), así como otro material para poder hacer frente a las llamas de forma manual.
Así lo han dado a conocer el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, y el oficial de Bomberos de València, Pedro Canales, quienes han despedido a primera hora a este equipo, que se desplaza a Utiel (Valencia) para sumarse al dispositivo autonómico que partirá este sábado a Madrid.
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Se mantiene el desalojo y confinamiento de las siguientes localidades
Hasta el momento, las localidades desalojadas son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.
Se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.
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En estos momentos permanecen activos cortes de tráfico en 13 puntos de 10 carreteras de la red viaria regional
📍 M-507, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado: cortada en ambos sentidos.
📍 M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, en Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo: cortada en ambos sentidos.
📍 M-501, entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias: corte total.
📍 M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias: corte total.
📍 M-501, entre los kilómetros 43,5 y 50,7, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa: cortada en sentido creciente.
📍 M-510, a la altura del kilómetro 40, en Chapinería y hasta Colmenar del Arroyo: cortada en sentido decreciente.
📍 M-512, entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501: tramo cortado.
📍 M-512, entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda: cortada en sentido ascendente.
📍 M-501, a la altura del kilómetro 34, en Colmenar del Arroyo: cortada en sentido ascendente.
📍 M-531, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela: corte total.
📍 M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda: corte total.
📍 M-533, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600: cortada en sentido ascendente.
📍 M-521, entre los kilómetros 23 y 29, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela: cortada en sentido descendente.
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La Comunidad de Madrid mantiene activos 14 puntos de acogida en los que se atiende ya a 2.064 personas desplazadas por los incendios
Los dispositivos, habilitados en coordinación con los ayuntamientos, se reparten entre Las Rozas (250), Villamanta (220), Villaviciosa de Odón (215), Móstoles, Alcalá de Henares y Alcobendas (200 cada uno), Brunete (182), Leganés (171), Getafe (150), Alcorcón (102), Villanueva de la Cañada (72), Villamantilla (60), Navalcarnero y Villanueva de Perales (21 cada uno).
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Este sábado llegan a España medios aéreos italianos y griegos solicitados a Bruselas para combatir los incendios
Este sábado llegarán a España los medios aéreos procedentes de Italia y Grecia para ayudar a combatir los incendios activos después de que el Gobierno solicitara este viernes la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila.
Tres personas arribarán "de avanzadilla" en la mañana de este sábado en un vuelo comercial y aún no hay hora prevista para la llegada de los medios solicitados, según ha informado este viernes el Ministerio del Interior. Como han informado fuentes de Moncloa, tanto Grecia como Italia ya habían aceptado la petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415 cada país.
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Baja la intensidad del incendio en Madrid, que afronta hoy una jornada "compleja"
Los incendios durante la noche en la región de Madrid han avanzado "poco y han bajado mucho la intensidad", según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), aunque la previsión para este sábado se prevé "compleja" por el incremento del viento.
A partir de las 10:00 horas, han explicado desde la Delegación, se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.
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Debido a la "mala" calidad del aire se recomienda el uso de la mascarilla FFP2 en exteriores
Por el momento, se recomienda que se mantenga el uso de la mascarilla FFP2 en exteriores y que la población vulnerable y con patología respiratoria limite la exposición.
Respecto a la calidad del aire, "es mala" para partículas PM2,5 y PM10, según la actualización de datos de las 07:00).
Además, si hay desplazamientos en vehículo, hay que activar la recirculación de aire interior.
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Protección Civil prevé evolución más favorable de incendio de Madrid por cambio de viento
Tras una noche con viento de componente oeste, la previsión para este sábado de la zona del incendio de Madrid es "más favorable", ya que el viento cambiará a componente noroeste a partir de las 10:00, lo que hará que la pluma de humo de la sierra oeste se desplace hacia la zona sur de la Comunidad de Madrid, según ha informado SAMUR-Protección Civil.
Así, han añadido a través de un mensaje en las redes sociales, el pronóstico para la zona del incendio en la jornada de este sábado es que habrá rachas máximas de viento en torno a los 39 km/h y una temperatura máxima de 28°C, de 15:00 a 19:00.
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Las labores de extinción en Madrid ha seguido durante la noche y esperan evolución del viento
Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche y poder frenar el avance de las llamas, que dependerán del régimen de vientos que se den en las próximas horas.
El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado en un mensaje en la red social X que los servicios de extinción han trabajado en la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas, pero han advertido que el fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por los vientos de este sábado.
Durante la noche, el 112 ha desplegado un dispositivo para atender a los vecinos de las localidades afectadas con 17 ambulancias, un psicólogo y dos unidades de vigilancia intensiva (UVI).
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Pedro Sánchez estará presente en la zona
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto desplazarse este sábado a la zona afectada por los incendios en Madrid, después de que el Ejecutivo declarara la emergencia nacional y movilizara todos los recursos estatales disponibles para hacer frente a la crisis.
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Puente responde a las críticas de Ayuso: "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú"
Puente carga contra los gobiernos del PP por reclamar la UME tras bajar impuestos y llama "mamarracha" a Ayuso; la presidenta reivindica la coordinación y pide centrarse en salvar vidas.
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Madrid inicia la recuperación de las telecomunicaciones tras afectar el fuego a 16 municipios
La Comunidad de Madrid ha comenzado a restablecer de forma progresiva las comunicaciones en el suroeste regional tras los graves daños provocados por el incendio forestal.
Las incidencias llegaron a aislar a 16 municipios y unos 40 núcleos de población en el momento más crítico. Hacia las 21:00 horas, la llegada de unidades móviles con conectividad por satélite, radio e internet permitió devolver la señal a siete zonas afectadas.
Además, los técnicos lograron reanudar el servicio del nodo de TDT que suministra cobertura a Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, garantizando el acceso a la información.
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Evacuadas más de mil personas de residencias por los incendios en Madrid
La Comunidad de Madrid ha coordinado el traslado urgente de 1.021 usuarios de residencias situadas en las zonas amenazadas por el fuego. Hasta las 22:30 horas, los dispositivos de evacuación han puesto a salvo a 717 personas mayores, 124 adultos con discapacidad o enfermedad mental y 84 menores.
Además, el operativo autonómico ha reubicado a 37 usuarios de emergencia social y a 59 jóvenes alojados en albergues locales. Esta rápida respuesta institucional garantiza la seguridad y la atención prioritaria de los colectivos más vulnerables ante la peligrosa evolución del incendio en los municipios del suroeste.
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Interior reconoce que el operativo hace "todo lo posible" para que no confluyan los fuegos de Ávila y Madrid
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado el esfuerzo del operativo desplegado en Madrid y Ávila para evitar que ambos incendios converjan.
Tras una jornada crítica marcada por vientos de 50 km/h, bajas humedades y la destrucción de 9.000 hectáreas en el Valle de Iruelas, las previsiones nocturnas son más optimistas.
En Ávila se contabilizan 10.000 afectados tras evacuarse tres municipios y detenerse al presunto causante del fuego. Con el apoyo telemático del Rey Felipe VI, la llegada de hidroaviones europeos desde Grecia e Italia y el refuerzo de seis comunidades, se confía en contener la catástrofe.
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El incendio obliga a 5.000 nuevos desalojos de un camping en El Escorial
El número de personas desalojadas por los incendios que arrasan el suroeste de la Comunidad de Madrid y parte de la provincia de Ávila asciende ya a 63.000 después de que se haya dado la orden de evacuar un camping en El Escorial según ha informado el Ministerio del Interior.
Hasta ahora se había ordenado ayer el desalojo de las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, a las que sen sumado hoy Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.
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La Guardia Civil evacúa a más de 90 empleados de la estación de la NASA por el incendio forestal
La Guardia Civil ha evacuado a más de 90 empleados del Complejo de Comunicaciones de la NASA en Robledo de Chavela ante el avance del incendio en Madrid. Aunque el personal se encuentra a salvo, se desconoce si las llamas han alcanzado la estación.
"Sería una catástrofe si uno de ellos falla, porque el seguimiento de las misiones al espacio profundo se hace 24 horas al día 365 días al año, y no se podría hacer el seguimiento en esta parte del mundo", ha asegurado la asistente ejecutiva de la NASA.
La posible pérdida de esta instalación estratégica supondría un impacto global: es una de las tres antenas clave en el mundo que garantizan el seguimiento ininterrumpido a misiones emblemáticas como el James Webb o el rover Curiosity en Marte.
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El avance del fuego obliga a evacuar a 63.000 personas y amenaza El Escorial
El Ministerio del Interior cifra en 63.000 los desalojados en Madrid y parte de la provincia de Ávila tras evacuarse un camping en El Escorial, municipio hacia el que se dirigen las llamas y donde la UME despliega líneas de defensa.
A los desahucios iniciales se suman Chapinería, Navas del Rey, Robledo de Chavela y otras localidades. En Ávila hay 8.000 evacuados y 5.000 confinados.
Además, la Policía prepara posibles confinamientos en San Lorenzo, mientras 29 carreteras permanecen cortadas entre Madrid, Ávila y Guadalajara.
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Madrid mantiene activos 13 puntos de acogida
La Comunidad de Madrid ha desplegado 13 puntos de acogida municipal para atender a más de 1.800 desplazados por los devastadores incendios.
Dispositivos clave en Villaviciosa de Odón (215), Getafe, Móstoles, Villamanta, Alcalá y Alcobendas (200 cada uno) lideran este amplio operativo de socorro local.
Junto a refugios en Brunete, Las Rozas, Leganés, Alcorcón y localidades menores, la red institucional demuestra una respuesta coordinada y solidaria ante la emergencia, garantizando asistencia integral y alojamiento seguro a las familias evacuadas.