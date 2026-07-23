Madrid se enfrenta a tres incendios decretados en 24 horas: evacuados los 3.500 vecinos de Aldea del Fresno

Uno de los incendios declarados en la Comunidad de Madrid. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid enfrenta tres incendios forestales en 24 horas, afectando especialmente a Aldea del Fresno, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias. El incendio de Almorox-Villa del Prado ha arrasado unas 890 hectáreas y obligado a evacuar la urbanización Encinar del Alberche y vigilar 1.500 casas. Aldea del Fresno ha sido evacuada, desplazando a 3.500 vecinos y residentes de dos residencias por la proximidad del fuego en Villa del Prado. En San Martín de Valdeiglesias, un incendio iniciado por un vehículo ha obligado al confinamiento de varias urbanizaciones y residencias de mayores.

La Comunidad de Madrid vive una jornada marcada por varios incendios forestales.

Mientras continúa activo el fuego originado este miércoles en Almorox (Toledo), este jueves se han declarado otros dos.

Los dos nuevos incendios son en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, que han obligado a activar alertas a la población, realizar confinamientos y desplegar un amplio operativo para combatir el fuego.

Almorox - Villa del Prado

El incendio declarado este miércoles en Almorox (Toledo), que se propagó hasta el municipio madrileño de Villa del Prado, ha arrasado ya unas 890 hectáreas, de las que alrededor de 600 corresponden a la Comunidad de Madrid.

El fuego permanece en situación operativa 2 del Plan INFOMA y continúa sin darse por estabilizado debido a las altas temperaturas y al fuerte viento previstos para la jornada.

El incendio obligó a evacuar la urbanización Encinar del Alberche, donde unas 900 personas tuvieron que abandonar sus viviendas.

Incendio de Almorox. Plan Infocam

Los servicios de emergencia mantienen vigiladas unas 1.500 casas, de las que alrededor de 30 han sufrido daños.

En la zona siguen trabajando cerca de 150 efectivos, junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME), para controlar los puntos calientes y evaluar los desperfectos antes de permitir el regreso de los vecinos.

Otro en Villa del Prado

Al margen del incendio de Almorox, este jueves se ha declarado otro incendio forestal independiente en Villa del Prado. La Comunidad de Madrid ha activado el sistema de alertas ES-Alert, recomendando a los vecinos próximos al fuego permanecer confinados en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior.

En las labores de extinción participan 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la UME. Además, el incendio ha obligado a cortar la M-507, en sentido Navalcarnero, y la N-403, en dirección Toledo, en el cruce entre ambas carreteras.

A media tarde, la magnitud del siniestro ha llevado a los equipos de emergencias a pedir el desalojo de la población de Aldea del Fresno (3.500 habitantes) y su traslado a la localidad de Villamanta. La evacuación también incluye las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista.

San Martín de Valdeiglesias

Un tercer incendio forestal se ha declarado este jueves en San Martín de Valdeiglesias, presuntamente originado por un vehículo que comenzó a arder junto a la M-501. La intensa columna de humo obligó a confinar por precaución la residencia de mayores López Rumayor.

Los servicios de emergencia también enviaron un aviso ES-Alert a los vecinos de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanecieran en sus casas, mientras que a la población de Pelayos de la Presa se le recomendó desplazarse hacia el casco urbano por la proximidad del fuego.

El incendio en San Martín de Valdeiglesias. 112 Comunidad de Madrid

En el operativo trabajan 16 medios aéreos y terrestres, entre Bomberos de la Comunidad de Madrid, Brigadas Forestales y Agentes Forestales, para evitar la propagación de las llamas.