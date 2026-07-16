Ayuso alerta a Europa de que lamentará las "regularizaciones masivas": "Están entrando ciudadanos sin control"

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso advierte en un foro europeo sobre las consecuencias de las "regularizaciones masivas" de inmigrantes promovidas por el Gobierno de España. La presidenta madrileña denuncia que millones de personas están entrando en Europa "sin control y de manera irregular", especialmente a través del aeropuerto de Barajas y otras fronteras. Ayuso alerta de un "efecto llamada" que, según ella, incrementará la inseguridad y pondrá en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos en España y Europa. Critica al Gobierno de Pedro Sánchez por, según su opinión, socavar el Estado de Derecho y actuar con el objetivo de perpetuarse en el poder.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de la "inseguridad" que pueden generar en Europa las "regularizaciones masivas" de inmigrantes, como la que asegura que está promoviendo el Gobierno de España, y ha asegurado que es algo que van a "lamentar" todos.

Lo ha expresado así ante líderes conservadores europeos y latinoamericanos en el marco del foro 'Libertas' que organiza en Madrid el Partido Popular Europeo (PPE), donde ha puesto el foco en que millones de ciudadanos están entrando "sin control y de manera irregular y masiva".

Ha asegurado que lo hacen especialmente a través del aeropuerto de Barajas, pero también "del resto de fronteras y hoy también Gibraltar", después de que este miércoles se hayan retirado las puertas de hierro en el paso fronterizo, tras la entrada en vigor provisional del acuerdo entre la UE y Reino Unido, que pone fin a los controles de pasaportes en este punto.

Considera la presidenta madrileña que se está creando "un efecto llamada" que de no pararse a tiempo "va a multiplicar hasta niveles desconocidos la inseguridad y el mantenimiento de los servicios públicos", no solo en España sino también en el resto de Europa.

"Estamos hablando de más de 3 millones de personas, según están calculando muchos funcionarios, a los que hay que añadir otros 3 millones de personas con los que ya no se tiene ningún control y se les puede otorgar la ciudadanía, no bajo un criterio lógico, sino simplemente viciar los censos electorales hacia una tendencia política determinada, la del Gobierno de Sánchez, como hacen sus amigos populistas", ha denunciado.

Además, ha censurado la operación de "acoso y derribo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el Poder Judicial y ha asegurado que en España "gobierna un movimiento de destrucción del Estado de Derecho".

Isabel Díaz Ayuso. EFE

Desde el Libertas Forum que organiza el Partido Popular Europeo en Madrid, la dirigente madrileña ha pedido a los europeos 'populares' que escuchen al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que viene "alertando desde hace meses". "Yo entiendo que nos cueste creer lo que está pasando en un país miembro de la Unión Europea, pero esto es así. Tampoco se lo querían creer en su día venezolanos y cubanos", ha expresado.

Así, ha puesto el foco en las causas que rodean al Gobierno y al presidente, que son "puestas en tela de juicio" con el único objetivo de que "no gobierne el otro". Si bien cree que desde hace años hay "un frente" puesto en marcha por el Gobierno y sus socios para "retrotraer" a España "a lo peor de su historia" y "eternizarse en el poder".

"Un país donde no gobierna el principal partido político ni se le permite intervenir, donde no hay presupuestos generales desde hace años, ni debate del Estado de la Nación, donde el fiscal general del Estado ha sido condenado por emprender operaciones ilegales contra adversarios políticos (...) Llevamos cerca de 130 imputados por diferentes tramas de corrupción, incluidas aquellas que han nacido en el seno del Partido Socialista", ha denunciado Díaz Ayuso.

Considera que no se enfrentan ahora a "una batalla de izquierda o derecha" sino que es "entre el Estado de Derecho o la arbitrariedad del poder", algo que tiene "un efecto contagioso y peligroso".

"Solo hace falta que un autócrata, sin escrúpulos, se cuele en una democracia, que se suelen plantear desde la buena fe y la confianza en el otro, y una vez que haya entrado, pasamos a ser una democracia popular donde lo ilegal, lo ilegítimo, si es votado, es válido", ha criticado la dirigente autonómica.

Es por ello que desde la Comunidad ha propuesto volver al origen fundacional de la Unión Europea y "reiniciar la democracia" para volver a la mejor etapa de España, "la Transición", haciendo alusión al Muro de Berlín y a la "derrota de los nacionalismos".