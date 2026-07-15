Los nuevos cierres de Metro este verano por obras: fechas y tramos cortados de las líneas 7, 9B y la circular

Las claves

Las claves Generado con IA Metro de Madrid realizará cortes durante el verano en las líneas 7, 9B y 6 debido a obras de mejora y renovación de la vía. La línea 9B estará cerrada entre Arganda del Rey y Rivas del 25 de julio al 13 de agosto para renovar la infraestructura ferroviaria. La estación de Moncloa de la Línea 6 cerrará del 1 de agosto al 3 de septiembre, interrumpiendo el tramo Argüelles-Ciudad Universitaria para instalar puertas automáticas. En la Línea 7, el servicio entre Gregorio Marañón y Pitis se suspenderá del 2 al 28 de agosto para renovar la señalización y el carril.

Metro de Madrid acometerá una serie de obras de mejora durante este verano que conllevarán nuevos cortes de servicio la Línea 9B, entre Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid, en la Línea 7, entre Gregorio Marañón y Pitis, y en la Línea 6, en la estación de Moncloa, lo que dejará sin servicio a la 'Circular' entre Argüelles y Ciudad Universitaria.

Desde la compañía metropolitana han apuntado que se trata de actuaciones de mejora y renovación de la vía en varios puntos de la red destinadas a reforzar la seguridad, la fiabilidad y la calidad del servicio.

Unos cortes que se sumarán al actualmente en vigor que afecta a la Línea 10 entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla por las obras en las estaciones de Santiago Bernabéu y Cuzco, que se prolongará hasta el 21 de agosto.

En todos los casos, se pondrá a disposición de los ciudadanos servicios sustitutivos y gratuitos de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que cubrirá el trayecto afectado en superficie.

Los cortes detallados

Las primeras actuaciones para mejorar la superestructura de vía tendrán lugar entre el 25 de julio y 13 de agosto en la línea 9B (TFM), que conecta Puerta de Arganda con Arganda del Rey, pasando por Rivas Vaciamadrid.

En este caso, se suspenderá el servicio entre las estaciones de Arganda del Rey y Rivas para llevar a cabo trabajos de renovación de distintos elementos de la infraestructura ferroviaria para mejorar la fiabilidad y la seguridad del servicio, han indicado desde Metro a Europa Press.

Asimismo, del 1 de agosto al 3 de septiembre se cerrará la estación de Moncloa de la Línea 6, lo que obliga a suspender el servicio en la 'Circular' entre Argüelles y Ciudad Universitaria.

En este caso, se acometerán trabajos de renovación de la vía y refuerzos de andén para la instalación de las puertas que permitan la automatización de la línea. Moncloa funcionó como cabecera durante los cierres realizados durante 2025, por lo que no pudo abordarse la actuación en esta estación.

Además, entre el 2 y el 28 de agosto, ambos incluidos, se suspenderá el servicio en la Línea 7 (Hospital del Henares-Pitis) entre las estaciones de Gregorio Marañón y Pitis, en el marco de los trabajos de renovación del sistema de señalización que desarrolla Metro y a los que se sumarán los de renovación del carril.

Este proyecto se enmarca en un plan más amplio, que contempla la renovación total de la señalización de la línea 7 entre las estaciones de Estadio Metropolitano y Pitis, y cuenta con una inversión de más de 33 millones de euros. En total, se va a actuar sobre 20 kilómetros de túnel y 24 estaciones.

Esta actuación está cofinanciada al 40% con cargo al Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid para fomentar la movilidad urbana multimodal sostenible, como parte de la transición hacia una economía con nivel cero de emisiones netas de carbono.

Más el corte de la Línea 10

Estos cortes se suman al que ya está en marcha en la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur), en el tramo comprendido entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios, por obras en las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu, y que se prolongará hasta el21 de agosto.

En concreto, desde el pasado 28 de marzo estaba interrumpido el servicio entre Nuevos Ministerios y Cuzco por obras en la estación de Santiago Bernabéu y que el pasado día 4 de julio se extendió a Plaza de Castilla por trabajos en Cuzco.

De esta forma, hasta finales de agosto está previsto que esté interrumpido el servicio entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla, con servicio alternativo gratuito de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) que cubre el servicio en superficie, la línea S10.

Además de este Servicio Especial de la EMT, se ha reforzado el servicio en las líneas 1 y 9 de Metro para facilitar los desplazamientos, así como las líneas de autobús 27 y 147, que conectan la zona del Paseo de la Castellana.

Desde la compañía metropolitana han recalcado que se ha escogido estas fechas teniendo en cuenta la menor demanda de viajeros registrada en esa zona durante el mes estival con el objetivo de limitar las molestias que conllevan este tipo de trabajos.