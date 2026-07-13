El alcalde de Móstoles asegura que no ha sido notificado de la citación por acoso sexual y alega "indefensión"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, en un acto de carnaval. A. Pérez Meca Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), asegura no haber recibido notificación de su citación judicial por presunto acoso sexual y laboral. La citación está relacionada con una querella presentada por una exedil del Partido Popular, quien ratificó en junio que sufrió proposiciones sexuales y acoso laboral. El proceso judicial ha provocado una crisis interna en el PP de Móstoles, generando dimisiones como la del concejal de Seguridad y Emergencias y el jefe de Comunicación. La dirección regional del PP de Madrid mantiene el respaldo institucional a Bautista mientras avanza la instrucción y se espera su declaración el 9 de octubre.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (Partido Popular), ha afirmado que no ha recibido ninguna notificación sobre su citación a declarar por la querella interpuesta por presunto acoso sexual y laboral presentada por una exedil de su partido, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

De acuerdo con fuentes jurídicas, el regidor deberá acudir al juzgado el 9 de octubre. Sin embargo, han asegurado que el primer edil ha conocido estos hechos "por la prensa", una circunstancia que, sostienen, vuelve a dejarlo en una situación de "indefensión".

Además, las mismas fuentes han recordado que llevan denunciando esto desde que el caso trascendió el pasado mes de febrero. De igual modo, han apuntado a que formalmente, la citación se produciría "en calidad de querellado" y no de "imputado o investigado".

Antecedentes

La citación llega después de que la magistrada rechazara archivar el caso, y una vez que Bautista interpusiera recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de admisión a trámite de la querella presentada contra él.

En el mencionado escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa solicita la nulidad del auto que desestimó el recurso de reforma y pide que se deje sin efecto la admisión de la querella al entender que la resolución no concreta qué hechos pueden atribuirse al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento.

En el marco de la instrucción, la exedil del PP ratificó el pasado 29 de junio la querella presentada contra el regidor, detallando a la jueza instructora que hubo tres presuntas proposiciones sexuales de las que fue objeto y cuyo rechazo derivó en un supuesto acoso laboral.

Una crisis interna en el PP de Móstoles

Este nuevo paso judicial se enmarca en la tormenta política y judicial que sacude al Ayuntamiento de Móstoles desde que se conoció la querella contra el regidor, Manuel Bautista. La denuncia fue interpuesta por una exconcejala de su propio equipo de Gobierno, quien acusa al alcalde de un presunto delito de acoso laboral y sexual continuado, unos hechos que habrían provocado una profunda fractura en el seno del Partido Popular de la localidad madrileña.

La crisis municipal no tardó en cobrarse las primeras dimisiones en el Consistorio. El pasado mes de marzo, el concejal de Seguridad y Emergencias, Raúl Gallego Parrondo —uno de los testigos ahora citados por la magistrada—, renunció a su acta y entregó sus delegaciones.

En su carta de dimisión, Gallego justificó su salida por "motivos personales y de conciencia", mostrando de manera implícita su solidaridad con la denunciante ante la gestión interna que el partido estaba haciendo de la situación.

Poco después, también se desvinculó del Ayuntamiento el hasta entonces jefe de Comunicación, David Zamorano.

Desde que saltó el escándalo, el entorno de Manuel Bautista ha mantenido una postura de total rechazo a las acusaciones, defendiendo la presunción de inocencia del primer edil y enmarcando la querella en una campaña de desprestigio político y personal.

Por su parte, la dirección regional del PP de Madrid ha seguido de cerca la evolución del caso, apelando a la prudencia judicial pero manteniendo, por el momento, el respaldo institucional a Bautista a la espera de que avance la instrucción.

Con la citación del próximo 9 de octubre, el proceso entra en su fase más crítica, donde el juez dirimirá si existen indicios suficientes de criminalidad para mantener la imputación sobre el alcalde mostoleño.