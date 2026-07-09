Natalia Fernández, la estudiante premiada por su excelencia académica a sus 16 años que no estudia "todos los días"

Las claves

Las claves Generado con IA Natalia Fernández, de 16 años, ha terminado 4º de la ESO con expediente superior al 9 y ha sido premiada por el Ayuntamiento de Las Rozas. Su método de estudio se basa en la organización según los exámenes, dedicando entre una y dos horas diarias solo cuando se acercan las pruebas. El próximo curso estudiará el Bachillerato de Excelencia en la rama biosanitaria y su sueño es ser médica, influida por su madre y experiencias familiares. A pesar de su alto rendimiento, Natalia dedica tiempo a sus amigos, el deporte y viajes, y destaca el apoyo familiar como clave en su trayectoria.

Acaba de terminar 4º de la ESO con un expediente superior al 9 y el próximo curso estudiará el Bachillerato de Excelencia.

Además, ha sido galardonada en los premios de Excelencia Educativa del Ayuntamiento de las Rozas.

Natalia Fernández, a sus 16 años, tiene claro desde hace tiempo que quiere ser médica y asegura que el esfuerzo y la organización son las claves para conseguir buenas notas.

Una gran alegría

Natalia Fernández se enteró de que había sido premiada cuando su padre recibió un correo electrónico comunicándole que había obtenido uno de los Premios de Excelencia Educativa.

Aunque al principio desconocía de qué reconocimiento se trataba, pronto descubrió que había logrado el segundo puesto de su centro gracias a un expediente superior al 9.

“Me emocioné mucho”, recuerda. Lo primero que hizo fue contárselo a sus amigos y a su familia, que no tardaron en felicitarla por el reconocimiento.

Aunque no pudo asistir a la ceremonia al coincidir con el viaje de fin de curso, días después recogió su diploma y una tarjeta regalo de 120 euros

Su organización

A diferencia de otros compañeros, Natalia no estudiaba todos los días.

Su método consistía en organizarse en función de los exámenes que tenía cada semana, dedicando entre una y dos horas diarias cuando se acercaban las pruebas.

Para preparar cada asignatura dividía el temario en pequeños bloques, estudiando uno nuevo cada día mientras repasaba el anterior.

“Cada uno tiene su manera de estudiar”, explica, convencida de que no existe una fórmula universal para obtener buenos resultados.

Su futuro

Natalia cursará el Bachillerato de Excelencia el curso que viene.

Una modalidad, en el que se realiza un proyecto de investigación, que se tiene que defender ante un tribunal, y en función de la calificación obtenida puedes subir notas en las asignaturas.

Una opción "que es bastante útil en tema PAU". En cuanto a la rama, la alumna escogerá la de ciencias, concretamente el biosanitario.

El sueño de Medicina

A diferencia de muchos estudiantes de su edad, tiene muy claro qué quiere hacer cuando acabe esta etapa: estudiar Medicina.

Una vocación que, explica, nace tanto de su deseo de ayudar a los demás como de la influencia de su madre, enfermera, y de las experiencias de salud vividas en su familia. Su objetivo es especializarse en cirugía cardiotorácica.

Tiempo para todo

Pese a su alto rendimiento académico, Natalia asegura que siempre ha encontrado tiempo para disfrutar de su tiempo libre.

Los fines de semana queda con sus amigos por Las Rozas, va a la piscina en verano o hace excursiones, además de practicar baloncesto desde hace cuatro años y acudir al gimnasio.

Este verano viajará durante varias semanas a Canarias para visitar a la familia de su padre y, posteriormente, recorrerá Japón junto a sus padres, uno de los viajes que más ilusión le hace.

Apoyo familiar

Natalia reconoce que su madre siempre la ha apoyado independientemente de las notas, mientras que su padre era algo más exigente cuando era pequeña, aunque con el paso de los años esa presión ha desaparecido.

Ambos, asegura, siempre le han proporcionado los recursos necesarios para seguir mejorando.

Al ser preguntada por su futuro a largo plazo, espera haberse independizado en 10 años, seguir estudiando Medicina y conservar los amigos que tiene ahora. Un camino que acaba de comenzar y que espera recorrer con el mismo esfuerzo que le ha llevado a convertirse en una de las mejores estudiantes de su promoción