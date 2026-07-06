La implantación de la ESO en los colegios llevará a cerrar 66 aulas en institutos y a redistribuir a 132 profesores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el almuerzo-coloquio organizado por el Club Siglo XXI EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La implantación de la ESO en colegios de la Comunidad de Madrid llevará al cierre de 66 aulas en institutos y la redistribución de 132 profesores. 49 colegios de Educación Infantil y Primaria podrán impartir los dos primeros cursos de la ESO a partir del curso 2026/2027. La medida busca proteger a la infancia, combatir el fracaso escolar y facilitar la conciliación familiar, aunque ha recibido críticas por falta de recursos y dificultades organizativas. Sindicatos y asociaciones de directores advierten de la carencia de espacios y especialistas en colegios para alumnos de 12 y 13 años.

La implantación de colegios que imparten los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la Comunidad de Madrid implicará el cierre de 66 aulas en institutos y la redistribución de 132 profesores.

Así se desprende de la memoria explicativa del proyecto de orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades por la que se autoriza a 49 colegios de Educación Infantil y Primaria a impartir la ESO, tal y como publica Europa Press.

En concreto, la extensión de este modelo supone una reducción de los grupos en 1º de la ESO en los Institutos de Educación Secundaria (IES) de adscripción para el curso 2026-2027 y de 2º de la ESO para el curso 2027-2028. Al mantener 15 de los 81 grupos para atender ajustes derivados de la aplicación de la ratio de 25 alumnos por grupo y las necesidades de escolarización, un total de 66 grupos dejarían de impartirse en institutos.

Además, de los 162 profesores necesarios para la impartición de enseñanzas en los 81 grupos de 1º de la ESO para el curso 2026/2027, en los 49 CEIP sería posible asignar por redistribución 132 efectivos y solo se necesitaría incrementar 30 efectivos.

De los 77 grupos previstos en 2º de la ESO en los colegios para el curso 2027-2028, se estima que será necesario mantener en los IES 14 grupos debido a los ajustes por la aplicación de la ratio de 25 alumnos por grupo y las necesidades de escolarización.

En consecuencia, de los 154 profesores necesarios para la impartición de enseñanzas sería posible asignar por redistribución 126 efectivos y se necesitarían incrementar 28 efectivos que se unirían a la consolidación del gasto de los 30 efectivos que será preciso incrementar en el curso 2026/2027 para la implantación de 1º de la ESO.

Proteger la infancia

En marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que en el próximo curso 2026/27 se duplicarán los colegios que imparten los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria, una medida que comenzó el pasado mes de septiembre con 52 centros autorizados y a la que se sumarán otros 49, hasta superar el centenar (101).

Esta iniciativa, que se implanta de manera progresiva en 1º y 2º de ESO, tiene como objetivos proteger a la infancia y a la preadolescencia, combatir el fracaso escolar y el abandono de los estudios, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso y hábitos de alimentación.

"Las familias de los alumnos matriculados en este tipo de centros los valoran positivamente, tanto por razones de organización familiar como de carácter educativo. La ampliación a la etapa de ESO evita que las familias tengan que desplazarse a otros centros más alejados, lo que facilita la conciliación familiar y favorece la coordinación entre profesores y familias", defiende la Consejería de Educación en la memoria.

Críticas

Por contra, la Asociación de Directores de Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid (Adimad) ha solicitado al Gobierno regional que frene la incorporación 1º y 2º de la ESO en colegios por ser una medida que "carece de fundamento pedagógico y genera importantes dificultades organizativas".

Desde CC.OO han elevado la cifra de cierres de aulas en institutos a 136 frente a la apertura de 142 en los centros de Educación Infantil y Primaria. Consideran que este "trasvase" tiene "un grave impacto directo y muy grave" al "destrozar" las condiciones laborales del profesorado y "mermar de forma flagrante" la calidad educativa del alumnado.

"Estamos metiendo a alumnado de 12 y 13 años en colegios que no están preparados. Faltan laboratorios, faltan aulas de tecnología, de música y espacios especializados esenciales para estas edades. Además, faltan especialistas. Se está obligando al profesor a impartir materias por afinidad y no por su especialidad real", ha censurado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Aída San Millán, en declaraciones a Europa Press.