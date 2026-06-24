Ayuso proyecta el nuevo estadio del Rayo Vallecano: más espectadores, grada en los dos fondos y una doble piel

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid proyecta remodelar el estadio del Rayo Vallecano, ampliando su aforo a 18.500 espectadores y adaptando el terreno de juego a los estándares de La Liga y competiciones internacionales. El plan incluye la construcción de nuevas gradas en ambos fondos, recuperando el modelo de estadio con gradas en los cuatro lados y creando una gran zona peatonal. La fachada contará con una doble piel ligera y translúcida que mostrará parte de la estructura original, respetando la protección arquitectónica del edificio. El proyecto contempla una inversión de 60 millones de euros, con un plazo de ejecución de 24 meses, e incluye un edificio multifuncional con aparcamiento subterráneo para ampliar los servicios del recinto.

El nuevo estadio del Rayo Vallecano ya es una realidad. La Comunidad de Madrid proyecta una remodelación del estadio de Vallecas, que permitirá ampliar su aforo hasta al menos 18.500 espectadores frente a los 14.500 que tiene actualmente.

Además, se planea adaptar las dimensiones del terreno de juego a los estándares contemplados por La Liga y las competiciones internacionales y construir una nueva grada.

Además, el Gobierno Regional estima una inversión de 60 millones de euros y las obras durarían aproximadamente 24 meses

Nueva grada

Una de las principales intervenciones consiste en la construcción de una nueva grada en el fondo, que da a la calle Teniente Muñoz Díaz, donde a día de hoy no hay asientos.

Este proyecto recupera el modelo que tuvo el estadio entre 1955 y 1970, cuando contaba con gradas en sus cuatro lados.

De esta manera, ambos fondos tendrían graderíos simétricos volados, lo que posibilitará reordenar el recinto, mediante una ampliación aérea hacia la calle Payaso Fofó. Además, se plantea la creación de una gran zona peatonal.

Propuesta del estadio del Rayo Vallecano Comunidad de Madrid

La fachada

En cuanto a la fachada, se presenta como una doble piel ligera, permeable y translúcida que facilitará mostrar parte de la estructura original del edificio.

Vallecas se encuentra dentro del Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con grado de protección parcial, una situación que garantiza la conservación de su configuración arquitectónica.

Exterior de la propuesta del estadio Comunidad de Madrid

Además, también se plantea una reforma integral del anterior, como la actualización de pasillos, escaleras, cambio de asientos y la mejora del resto de servicios del campo.

Edificio multifuncional

La parcela propiedad de la Comunidad de Madrid, en la calle Arroyo del Olivar, se aprovechará con la construcción de un edificio multifuncional con aparcamiento subterráneo.

Además, estará conectado directamente al estadio para ampliar los servicios del recinto deportivo.

El objetivo no es solo acoger la actividad del Rayo, sino acoger otras iniciativas deportivas y sociales cuando no haya encuentros.

El plazo

El plazo estimado de ejecución de las obras es de 24 meses, sin incluir el edificio multifuncional. Además, se espera poder compatibilizar el desarrollo de estas con la actividad deportiva del equipo.

La inversión de esta intervención asciende a 60 millones de euros. Previamente, el Gobierno Regional ha ejecutado un importe cercano a los 3 millones de euros para actuaciones de mejora en el estadio.