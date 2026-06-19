El ranking de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid: Boadilla, la ciudad con menos delitos registrados

Las claves

Las claves Generado con IA Boadilla del Monte es el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, con solo 5,38 delitos por cada 1.000 habitantes en el primer trimestre de 2026. Pozuelo de Alarcón y Tres Cantos ocupan el segundo y tercer lugar del ranking, con tasas de criminalidad muy bajas, seguidos por Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz y Móstoles. La ciudad de Madrid registra la mayor tasa de delitos entre los municipios grandes de la región, con 14,17 infracciones por cada 1.000 habitantes. La clasificación se ha elaborado solo con datos de criminalidad convencional, dejando fuera los ciberdelitos por no reflejar la seguridad en las calles de cada municipio.

Boadilla del Monte se ha puesto a la cabeza en cuanto a seguridad se refiere en la Comunidad de Madrid. El último informe del Ministerio del Interior, que acumula los datos del primer trimestre de 2026 en materia de criminalidad, sitúa al municipio el primero entre los de más de 50.000 habitantes de la región (24 en total).

Este cuenta, así, con la tasa más baja, con 5,38 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y 357 hechos conocidos registrados. Ha subido ligeramente la cifra con respecto al mismo trimestre del año anterior, donde se contaban 345 hechos en total (es decir, una variación del 3,5%).

Se trata de un municipio situado en la zona oeste del área metropolitana de la capital. Cuenta con una población de 66.349 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, se caracteriza por tener "una población joven con una media de edad de 39 años y una alta tasa de empleo tecnológico", según informan desde el Ayuntamiento de la localidad.

Tras Boadilla, se sitúan como las ciudades más seguras de la región sus cercanas Pozuelo de Alarcón (5,41) y Tres Cantos (5,51), completando el podio.

En el grupo de municipios con mejores indicadores también aparecen Fuenlabrada (6,18), Torrejón de Ardoz (7,47) y Móstoles (7,79), todos ellos por debajo de los ocho delitos por cada mil habitantes.

Madrid: el extremo opuesto

Sin embargo, en el extremo contrario de la clasificación se encuentra la capital. La ciudad de Madrid acumula 49.718 hechos conocidos y una tasa de 14,17 delitos por cada 1.000 habitantes, la más elevada de la tabla.

Le siguen Collado Villalba (11,10), Rivas Vaciamadrid (10,94), San Sebastián de los Reyes (10,84), Majadahonda (10,77) y Alcalá de Henares (10,68).

Índice de Criminalidad del primer trimestre de 2026. Municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Ayuntamiento Boadilla del Monte

Esta comparativa, como comentan desde el Consistorio de Boadilla, se ha realizado con datos utilizados que corresponden exclusivamente a la criminalidad convencional. Es decir, los delitos que tienen una incidencia directa sobre la seguridad ciudadana y la convivencia en los municipios.

Aunque las estadísticas del Ministerio del Interior incluyen también la ciberdelincuencia, esta no se ha tenido en cuenta para elaborar la clasificación. La razón es que los ciberdelitos, como las estafas online o determinados fraudes informáticos, "no están necesariamente vinculados al lugar donde se producen los hechos ni reflejan la realidad de la seguridad en las calles de cada municipio".

Desde la institución recuerdan, además, que se trata de infracciones que, "por su propia naturaleza, trascienden las fronteras geográficas y cuya evolución depende de factores ajenos a la actuación de las administraciones locales".

Por otra parte, los datos reflejan diferencias entre localidades de tamaño similar. Mientras Boadilla registra poco más de cinco infracciones por cada mil habitantes, ciudades como Getafe (10,23), Leganés (9,86) o Alcorcón (9,73) presentan tasas considerablemente más elevadas.

Asimismo, municipios del norte de la región como Alcobendas (7,96), Colmenar Viejo (7,98) y Las Rozas (7,88) mantienen indicadores relativamente bajos en comparación con la media de los grandes municipios madrileños.