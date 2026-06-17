Los secuestros aumentan un 50% en Madrid y crecen los homicidios y el tráfico de drogas, según un informe

Las claves

Las claves Generado con IA Los secuestros en la Comunidad de Madrid han aumentado un 50% y los homicidios consumados un 60% en los primeros meses del año. El tráfico de drogas ha experimentado una subida del 33,2%, y también han crecido las riñas tumultuarias (+20,6%) y la sustracción de vehículos (+10,2%). Cinco municipios destacan por las mayores subidas en criminalidad: Alcorcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Coslada y Collado Villalba. La Federación de Municipios de Madrid reclama al Gobierno el refuerzo urgente de 1.500 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil para afrontar el repunte delictivo.

La criminalidad más grave vuelve a poner a Madrid en el centro del debate sobre seguridad.

Los secuestros han aumentado un 50% y los homicidios consumados se han disparado un 60% en el conjunto de la Comunidad durante los primeros meses del año, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior.

El informe sitúa el foco en los delitos más violentos y en aquellos vinculados al crimen organizado.

El tráfico de drogas también aparece entre los fenómenos al alza, con un incremento del 33,2%, en un escenario que preocupa especialmente a los municipios de mayor tamaño.

Subidas muy significativas

La criminalidad total ha aumentado un 2,3% en la Comunidad de Madrid, un porcentaje que, sin ser el más elevado del país, viene acompañado de subidas muy significativas en ciertas formas delictivas muy sensibles.

Entre los parámetros que mas preocupan se encuentran el aumento del 60% en los homicidios consumados, el incremento del 50% en los secuestros y una subida del 33,2% en los delitos vinculados al tráfico de drogas.

Además del aumento de homicidios, secuestros y tráfico de drogas, el balance refleja una subida del 20,6% en las riñas tumultuarias y del 10,2% en la sustracción de vehículos.

Puntos calientes

Este incremento, sin embargo, no se reparte de forma uniforme.

Cinco municipios concentran las mayores subidas porcentuales de delincuencia y se sitúan como los nuevos puntos calientes de la seguridad madrileña: Alcorcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Coslada y Collado Villalba.

Alcorcón encabeza el ranking de aumento de criminalidad total. La localidad ha pasado de registrar 1.701 delitos en 2025 a 2.215 en 2026, un incremento del 30,2% que supone 514 infracciones penales más en un año.

Le sigue San Fernando de Henares, con una subida del 29,3%, al pasar de 399 a 516 delitos. San Sebastián de los Reyes (+28,9%), Coslada (+27,4%) y Collado Villalba (+21,4%) completan la lista de municipios donde más ha crecido la delincuencia en términos porcentuales.

El patrón se repite al analizar la llamada criminalidad convencional: robos, agresiones, hurtos y otros delitos comunes.

San Sebastián de los Reyes lidera el incremento con un 29,4%, seguido de San Fernando de Henares (27,6%), Coslada (27,5%), Collado Villalba (26%) y Alcorcón (21,1%)

Preocupación

Los datos preocupan especialmente porque el aumento no se limita a delitos menores. La Federación de Municipios de Madrid (FMM) alerta de que el repunte afecta también a la violencia grave y a las estructuras vinculadas al crimen organizado.

Además del aumento de homicidios, secuestros y tráfico de drogas, el balance refleja una subida del 20,6% en las riñas tumultuarias y del 10,2% en la sustracción de vehículos.

Desde la FMM consideran que la situación evidencia un cambio de escenario: la presión delincuencial ya no se concentra únicamente en Madrid capital, sino que se extiende a los grandes municipios del área metropolitana, que cuentan con menos capacidad policial para absorber ese incremento.

Refuerzo de efectivos

La presidenta de la federación, Judith Piquet, ha reclamado al Gobierno un refuerzo urgente de 1.500 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la Comunidad. Los ayuntamientos sostienen que han aumentado recursos en policías locales, cámaras y coordinación, pero consideran insuficiente la respuesta actual.

El coste estimado de ese refuerzo ascendería a unos 60 millones de euros anuales, una cifra que los municipios consideran asumible dentro del gasto estatal en seguridad ciudadana.

Mientras los consistorios reclaman más agentes, los datos dejan una tendencia clara: los grandes municipios madrileños afrontan un aumento de los delitos violentos y de los vinculados al narcotráfico, con la seguridad convertida ya en una de las principales preocupaciones de alcaldes y vecinos.