Los estudiantes de fuera de Madrid se tendrán que empadronar para tener abono de Metro, salvo en dos regiones

La oposición critica la decisión, tildándola de excluyente y regresiva, mientras el Gobierno regional defiende que el sistema lo financian principalmente los contribuyentes madrileños.

La medida no tendrá carácter retroactivo y solo afectará al 3,4% de los usuarios, según el Consorcio Regional de Transportes.

La nueva normativa, publicada en el BOCM, limita la Tarjeta de Transporte Público Personal a los empadronados en Madrid o municipios con convenio.

Los estudiantes de fuera de Madrid deberán empadronarse en la región para poder acceder al abono mensual de transporte, salvo los de zonas limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Los jóvenes de fuera de Madrid que estudien el próximo curso en la capital se tendrán que empadronar si quieren disponer del abono mensual de transporte para ir a la Universidad. Todos, salvo los castellanomanchegos y castellanoleoneses que pertenezcan a zonas limítrofes con la Comunidad —recogidas en el PDF adjunto en esta información—.

Es lo que trasciende después de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) hiciera oficial el cambio de normativa. Pues, a partir de este lunes, se ha limitado la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) —el llamado abono mensual— a los empadronados en la región o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La modificación del reglamento también detalla que los usuarios que en la actualidad tengan tarjeta o la tengan que renovar —y no estén empadronados— no podrán hacerlo. Y tampoco los que la hayan perdido o tengan que solicitar una nueva.

Los que sí lo están, tendrán que acreditarlo mediante su certificado de empadronamiento. Y, “con carácter excepcional”, se mantiene la posibilidad de que las familias numerosas puedan obtener el abono.

Con esto, la Comunidad no introduce ninguna novedad, sino que aplica lo establecido en la Ley del Consorcio Regional de Transportes de 2011. Este especifica que las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de Madrid o de las comunidades con convenios.

Acuerdos con otras regiones

Para intentar paliar el impacto de la medida, Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid promoverá acuerdos con otras regiones para que los jóvenes universitarios puedan tener abono joven pese a no estar empadronados.

La presidenta, además, ha recordado que sólo se aplica una ley de hace 15 años y que lo que promulga es que “las tarifas que recojan los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños”.

"Esto no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que tenemos convenio. Y responde a otra realidad, que el contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice", defendió.

Además, subrayó que el suburbano se sigue modernizando y ampliando y hay que pagar también las nóminas de los trabajadores del servicio de "uno de los mejores transportes públicos del mundo" y "hay que pagarlo".

No obstante, la presidenta se abrió a llegar a convenios regionales para que los jóvenes estudiantes que lleguen a la región puedan tener los mismos derechos.

Según las previsiones del Consorcio Regional de Transportes, el impacto será "reducido", pues afectaría tan solo al 3,4 % de los usuarios y no tendrá carácter retroactivo.

Críticas de la oposición

Óscar López ha sido el más duro a la hora de calificar la medida. “El PP sólo gobierna para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables. En cuanto el Papa ha dejado Madrid, han aprovechado para sacar una nueva medida racista y excluyente”.

Y en la misma línea se ha manifestado Óscar Puente. “Es una medida regresiva que desincentiva el uso del transporte público y supone un reconocimiento de que el Gobierno de la Comunidad es incapaz de dimensionar el servicio suficientemente. Mientras, otros apostamos por el billete único”.

Y Mónica García ha hecho mención también a todos los “migrantes” que deja fuera para acceder al abono transporte. “Mientras pone más trabas a quien viene a estudiar o trabajar, mantiene ventajas fiscales para ultrarricos y fondos buitre”.