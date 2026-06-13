La 'guerra' de Carlos contra el Ayuntamiento de su pueblo: ha tirado "40.000 € a la basura" por un bar que no pudo abrir

Carlos ha tenido problemas similares con otros negocios adjudicados por el Ayuntamiento, como cortes de luz y falta de respuesta ante sus reclamaciones.

El hostelero reclama la devolución de su inversión y prepara una demanda, mientras que el Ayuntamiento niega los problemas estructurales y asegura que se le rebajó el canon por las obras.

Durante la reforma del local, Carlos descubrió graves daños estructurales e inundaciones, lo que paralizó las obras y generó un conflicto con el Ayuntamiento.

Carlos Bravo, hostelero de San Martín de Valdeiglesias, perdió 40.000 euros al no poder abrir el Bar La Piscina tras ganar su licitación.

Carlos Bravo lleva trabajando entre bares y restaurantes prácticamente sus 38 años de vida. Tercera generación de hosteleros, regenta varios negocios en el municipio que le vio crecer: San Martín de Valdeiglesias.

De hecho, es suya La Martuka, uno de los chiringuitos más conocidos del Pantano de San Juan. Por eso, cuando se enteró de que salía a licitación el Bar La Piscina, situado en el número 1 de la Plaza de los Deportes, no dudó en presentarse.

Sin embargo, ese 24 de junio de 2024 en el que firmó el contrato que le otorgaba el uso del local por un tiempo de 10 años, probablemente no imaginaba que acabaría metido en un conflicto con el Ayuntamiento, entre reclamaciones, juicios, abogados y la lucha por la recuperación de más de "40.000 euros que se han ido a la basura".

Se trata de un espacio con una zona de bar con su barra y un amplio salón comedor. A simple vista, y como ha podido comprobar este periódico, que ha tenido acceso a los pliegos de la licitación, el lugar parecía inmejorable: cercano a la piscina municipal, con espacio suficiente tanto para comidas, picoteos o eventos, incluso, y dotado de una cocina que podía cubrir esa demanda.

En la visita previa a la formalización del contrato y en las fotos citadas en dichos pliegos, no se veían a simple vista grandes desperfectos, más que alguna pared desconchada o manchas de humedad, que Carlos achacó al desuso tras unos "cuatro años cerrado".

Por eso, el hostelero desde el principio tenía claro que la reforma para su acondicionamiento corría por su cuenta. "Me avisaron de que tenía que poner un baño y una rampa para personas con movilidad reducida y aceptamos", explica.

Lo que no se esperaba es que, al empezar la reforma y según iba avanzando, se encontraran múltiples "problemas" y "daños estructurales".

Carlos Bravo en el Bar La Piscina a medio reformar unos días antes de entregar las llaves. Diego Radamés

El primero fue la luz: "Cuando empezamos las obras, de primeras nos encontramos con que no hay luz. Desde el Ayuntamiento nos dicen que no se habían dado cuenta de que el anterior dueño tenía una deuda con Iberdrola y tardamos un mes y medio en que nos dieran la luz". Así consta también en el certificado emitido por el Consistorio que fecha el alta en el suministro en agosto de 2024.

Una vez se retomó la obra, empezó el problema con el agua. Y es que al llegar los meses de otoño e invierno se dieron cuenta de que el edificio se "inundaba" por las lluvias y "el agua corría por las paredes".

Carlos Bravo durante la entrevista con EL ESPAÑOL en el Bar La Piscina. Diego Radamés

"Es el mayor problema al que nos enfrentamos. Desde el minuto uno nunca hemos podido avanzar porque el Ayuntamiento no nos respondía. Metimos registros a través de la sede electrónica y no nos contestaron ninguno de los escritos", señala. La única respuesta que recibió por parte del Consistorio es que "ellos tenían un informe favorable del técnico municipal".

Y añade: "Nos subimos al tejado y vimos que en algunos tramos no había bajantes y en otros estaban todas rotas. Y de ahí viene toda la filtración del agua. En el día de las puertas abiertas nadie me subió al tejado ni me comentaron este problema. Si no, yo no me hubiera hecho cargo. No tengo por qué arreglarlo yo, porque es un daño estructural del edificio".

La 'lucha' con el Ayuntamiento

La reforma se paralizó. "La empresa que contraté me dijo que corría el peligro de que las paredes se pudieran llegar a caer".

Y desde entonces lleva en una 'lucha' con el Ayuntamiento por conseguir recuperar el dinero perdido. Y es que no son solo los 40.000 invertidos en la reforma: "He pagado al Ayuntamiento unos 4.500 euros" en gastos de alquiler de dicha licitación.

La zona de la cocina con signos de "inundaciones" el pasado marzo debido a las lluvias. Diego Radamés

Hace unos meses, decidió dejar de pagarles, lo que conlleva la resolución de la concesión. Por ello, a principios del mes de mayo tuvo que devolver las llaves. "No iba a seguir metiendo dinero con todos los problemas que hay".

A todo eso suma "otros 3.000 euros en peritos judiciales" para realizar un informe del edificio frente al del técnico municipal, el cual ha pedido al Consistorio: "Siguen sin dárnoslo".

Carlos, por ello, asegura que ya está preparando, asesorado por su abogada, una demanda contra el Ayuntamiento. "Es una situación que económicamente me afecta mucho. Y por contratos que teníamos firmados con empresas cerveceras... Igual que los que me iban a hacer la obra, que solo les pagué el anticipo. Menos mal que son muchos años y ya me conocen".

No es el único problema que ha tenido debido a licitaciones con el Ayuntamiento: "Tenemos otro negocio, un chiringuito, que en agosto del año pasado tuvimos que cerrar por las noches, cuando más gente hay, porque tampoco tenía luz. Teníamos la mitad del local que no funcionaba; guardando las bebidas en congeladores".

Por su parte, fuentes municipales de San Martín de Valdeiglesias ratifican que "se cuenta con los documentos acreditativos y favorables por parte de los técnicos" y aseguran que "no hay tales problemas estructurales".

Además, sostienen que el canon se rebajó en atención a las obras necesarias, aunque esa circunstancia no figura expresamente en los pliegos revisados por este periódico. También apuntan que era conocedor de problemas como "el del tejado", ya expresados por parte del Ayuntamiento.

Achacan estas "carencias" a "haber estado cerrado dos años" por parte del adjudicatario. En este sentido, apuntan que se trata de una falta e incumplimiento con las condiciones del contrato relativas a la obligatoriedad de apertura de las instalaciones, señaladas en dichos pliegos.

Por último, aseguran que hubo reuniones y conversaciones con él desde distintas concejalías, como Comercio o Hacienda.