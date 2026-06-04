La Iglesia lo hace oficial: habrá taxi gratis para algunos colectivos durante la visita del Papa a Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Durante la visita del Papa León XIV a Madrid, todos los taxis con licencia podrán operar sin interrupción desde el viernes 5 por la tarde hasta el domingo 7 por la noche. El Ayuntamiento ha aprobado esta medida para facilitar la movilidad durante los eventos multitudinarios, como la Vigilia de Oración y la Santa Misa, que esperan reunir a más de 1,8 millones de asistentes en total. Se ofrecerá transporte gratuito en taxi a personas con movilidad reducida y en situación de vulnerabilidad económica, gracias a un acuerdo entre la Archidiócesis de Madrid y la Asociación Gremial de Auto-Taxi. El Consistorio considera que la suspensión temporal de los descansos de los taxistas es necesaria para cubrir la alta demanda prevista durante los actos del Papa en la ciudad.

Todos los taxis con licencia en Madrid podrán prestar servicio de forma ininterrumpida desde las 20.00 horas del viernes día 5 hasta las 20.00 horas del domingo día 7, coincidiendo con la visita del Papa León XIV a la capital, del 6 al 9 de junio.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta medida extraordinaria para facilitar la movilidad durante los eventos más multitudinarios del Pontífice en la capital, que se concentrarán el fin de semana. Así, el sábado tendrá lugar la Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima, con una previsión de 600.000 asistentes, mientras que el domingo se celebrará la Santa Misa y la Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, a la que se espera que acudan 1,2 millones de personas.

Además, según la resolución del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), la tarde del viernes se prevé un aumento significativo de las llegadas a Madrid para participar en los distintos eventos.

Según los cálculos municipales, en las jornadas del sábado y el domingo se prevé una demanda adicional de viajes para el acceso y salida de los eventos de 18.000 viajes el sábado 6 de junio y 36.000 viajes el domingo.

La flota autorizada para prestar servicio entre las 7.00 y las 20.00 del sábado y domingo es únicamente de 7.906 vehículos, que asumiendo que un 80% prestan servicio en Madrid capital quedaría reducida a 6.325. "Es manifiestamente insuficiente para atender el número de viajes previstos sin incurrir en graves demoras y sin provocar un desabastecimiento del servicio en el Área de Prestación Conjunta de Madrid, alegan desde el Consistorio.

En este sentido, desde el área que dirige Borja Carabante se subrayado que la suspensión temporal de los descansos es una medida "necesaria, legal, racional proporcionada y no discriminatoria".

Además, la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Archidiócesis de Madrid en virtud del cual se ofrecerá transporte gratuito a personas con movilidad reducida y en situación de vulnerabilidad económica para que puedan participar en los diferentes actos y eventos programados durante estos días.

"Nos encontramos ante una jornada histórica para Madrid y queremos contribuir activamente para que las personas con movilidad reducida y por motivos económicos, puedan asistir a los diferentes actos que se celebran en la ciudad. El taxi estará donde más se necesita, garantizando un transporte seguro, accesible y de calidad", ha apuntado la asociación de taxis en un comunicado.