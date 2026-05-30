Óscar y Edgar venden el primer piso para comprar entre dos y vivir sólo seis meses al año: "Cada persona paga 100.000"

Las claves

Las claves Generado con IA Una inmobiliaria madrileña propone vender un piso en Parla a dos personas que lo compartan seis meses al año, pagando cada una 100.000 euros. La idea busca explorar modelos alternativos de acceso a la vivienda y ha generado debate en redes sociales gracias a la difusión en TikTok. El piso tiene 84 metros cuadrados, tres habitaciones y su precio total es de 199.900 euros, por encima de la media de la zona. Los propietarios de Boende ya han impulsado otras fórmulas poco convencionales, como vender habitaciones por separado en una residencia.

"Buscamos ver si el mercado está abierto a otro tipo de soluciones", explica Óscar Villar, uno de los dueños y fundadores de la inmobiliaria madrileña Boende. Habla sobre una propuesta que ha generado un intenso debate en redes sociales: vender un piso en Parla para vivir en él solo seis meses al año.

La idea, difundida a través de TikTok, se ha convertido en uno de los vídeos más virales de la agencia, acostumbrada a llamar la atención con fórmulas poco convencionales, como vender habitaciones de un piso por separado o promocionar viviendas en mal estado con un tono irónico y cercano.

Detrás de estas propuestas están Villar y su socio, Edgar Sánchez, dos jóvenes de 30 años que llevan más de una década trabajando en el sector inmobiliario y que decidieron lanzar Boende en plena pandemia, en 2020. Su objetivo era diferenciarse de las inmobiliarias tradicionales, con precios y comisiones más bajas que el resto, y aprovechando el alcance de las redes sociales para llegar a potenciales compradores.

Así, han conseguido vender pisos 'imposibles' como "sótanos interiores en el centro de Madrid por medio millón de euros, un minipiso en un tercero sin ascensor con vistas a un tren, una casa destrozada en Usera"... "En plataformas como Idealista, a lo mejor una casa la ven 100.000 personas como muchísimo. Y en redes muchas veces son millones. Nos han estado escribiendo incluso desde Córdoba y luego han venido aquí y lo han reservado porque han visto nuestro video", cuenta Villar.

"Las redes funcionan totalmente distinto. Si haces un vídeo técnico enseñando una habitación o un baño, la gente pasa al siguiente en un segundo", añade. Por eso apostaron por un formato más cercano al entretenimiento, mezclando humor, ironía y marketing inmobiliario.

El piso de Parla

Sin embargo, la propuesta realizada con el anuncio de la vivienda parleña "no es clickbait": "Es un modelo real que hemos querido poner a prueba".

Aunque la casa está en venta de forma convencional también (comprar el piso entero de forma única y para vivir todo el año), como inmobiliaria aseguran también querer "dar una vuelta de tuerca al mercado": "Propusimos lo de la propiedad compartida (vivir 6 meses al año) simplemente como un ejercicio para ver si hay interés en modelos alternativos de acceso a la vivienda".

El piso en cuestión se ubica en un cuarto exterior sin ascensor, en el barrio de Villayuventus del municipio. Dispone de tres habitaciones, un baño, cocina equipada, salón comedor y terraza en un total de 84 metros cuadrados. Su precio total es de 200.000 euros (exactamente, 199.900 euros).

"Aquí en Parla es un precio complicado para una persona sola", donde los precios para este tipo de inmuebles suelen rondar los 160.000 o 180.000 euros. Por ello, se les ocurrió proponer un modelo de vivienda compartida, por el que dos familias adquieren una parte de la vivienda y se turnan para vivir en ella seis meses cada una.

Se trata de un modelo ya existente y utilizado en casas de vacaciones. El sistema llamado multipropiedad reduce el coste de tener una segunda residencia y la inmobiliaria propone extenderlo a una primera. De esta manera, los compradores solo tendrían que pagar la mitad cada uno: unos 100.000 euros.

Aunque por ahora la idea "no ha encajado" y no han recibido ninguna propuesta de compra (ni de esta manera ni de forma tradicional), Villar expresa con seguridad que se acabará vendiendo.

Otras propuestas

Otra de estas dispares iniciativas sí tuvo mayor acogida. Se trataba de una antigua residencia de 14 habitaciones en Manzanares en Real que costaba en total 510.000 euros.

"Es un perfil muy específico que no le llega a cualquiera. Solo podía interesarle a un inversor que pensase volver a ponerlo en marcha como residencia y alquiler de habitaciones. Así que pensamos: "¿Por qué no enfocarlo directamente en comprar una habitación en lugar de alquilar la habitación?", cuenta Villar. Así solo tendrían que pagar 36.000 euros cada uno para adquirir la vivienda completa, una opción más asequible.

Hubo bastantes interesados en hacerlo de ese modo, aunque finalmente los propietarios prefirieron venderlo a un solo comprador por la gestión compleja que suponía. "Nos confirmó que hay personas buscando fórmulas para ahorrar o vivir de forma más flexible".

Ante esto, Villar reivindica que "antiguamente el alquilar una habitación también estaba mal visto"; sin embargo, "ahora se ha visto que es una opción más viable". "Y si te vas a zonas muy tensionadas como Hong Kong o China, ya no son solo alquileres de habitaciones, ya son alquileres de camas. Al fin y al cabo, es el mercado y la demanda se tiene que adaptar", argumenta.

Por el momento, la estrategia les está funcionando. Algunos de sus vídeos acumulan cientos de miles de visualizaciones y les han permitido darse a conocer mucho más allá de Madrid. "Para una empresa pequeña como la nuestra ha sido una ayuda enorme", reconoce.