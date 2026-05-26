Víctor Acosta, portavoz de Vox en Alcalá de Henares, denunciado por presunto delito de acoso laboral y sexual

El coordinador de Vox de Alcalá de Henares, Víctor Acosta, durante la sesión de constitución del ayuntamiento, a 17 de junio de 2023, en Alcalá de Henares, Madrid (España) Juan Barbosa - Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Víctor Acosta, portavoz de Vox en Alcalá de Henares y segundo teniente de alcalde, ha sido denunciado por presunto acoso laboral, acoso sexual, amenazas y revelación de secretos. Vox Madrid ha anunciado que sus servicios jurídicos están analizando la denuncia y ha defendido el respeto a la justicia y a los procedimientos legales en curso. El partido vincula la denuncia contra Acosta a su labor de investigación sobre supuestas irregularidades en la gestión municipal, especialmente en la Ciudad Deportiva. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está gobernado por una coalición entre PP y Vox, con Judith Piquet como alcaldesa y tres concejales de Vox en el Ejecutivo local.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y segundo teniente de alcalde, Víctor Acosta, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos.

Ante la denuncia, la dirección regional de Vox Madrid ha emitido un comunicado en el que afirma que sus servicios jurídicos ya trabajan junto al edil “para conocer todos los extremos de la denuncia, analizar su contenido, estudiar la documentación existente y valorar las acciones que procedan en Derecho”.

La formación liderada por Santiago Abascal ha defendido su “máximo respeto a la Justicia, a los procedimientos en curso y a todas las personas que puedan verse afectadas por este asunto”.

Asimismo, insiste en que “en un Estado de Derecho ninguna persona debe ser condenada por un titular, por una filtración o por una denuncia cuyo contenido deberá ser examinado por los órganos competentes”.

Vox también subraya que rechaza “sin matices cualquier conducta de acoso, abuso, amenaza o utilización ilícita de información que pudiera quedar acreditada”, aunque advierte de que no comparte “los juicios paralelos” ni “cualquier intento de utilizar este asunto para tapar las cuestiones de fondo” planteadas por el grupo municipal en relación con la gestión local.

Vox relaciona la denuncia con investigaciones sobre la gestión municipal

En el comunicado, la formación vincula la situación a la “intensa labor de investigación y denuncia” desarrollada por su grupo municipal sobre supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento complutense, especialmente en torno a la Ciudad Deportiva Municipal.

Según Vox, fue el propio Acosta quien interpuso la denuncia que dio origen a la investigación de la UDEF sobre presuntas irregularidades durante anteriores gobiernos socialistas en la localidad.

“Sin prejuzgar el fondo del asunto, Vox Madrid no descarta que esta denuncia pueda formar parte de una estrategia de intimidación o desgaste”, señala el partido, que reclama “prudencia, respeto a los cauces legales y responsabilidad pública”.

Gobierno de coalición entre PP y Vox en Alcalá

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está gobernado por una coalición entre Partido Popular y Vox encabezada por la alcaldesa popular Judith Piquet. El PP obtuvo 11 concejales en las últimas elecciones municipales y gobierna junto a los tres representantes de Vox en el consistorio.

Además de Víctor Acosta, forman parte del Ejecutivo local María del Pilar Cruz, concejala de Familia, Infancia y Juventud, y Antonio Peñalver Martínez, responsable de Desarrollo Económico y Empleo.