Sheinbaum invita a Ayuso a "pasar más tiempo de vacaciones" en México: "Aprendería mucho"

Las claves

Las claves Generado con IA Claudia Sheinbaum invitó irónicamente a Isabel Díaz Ayuso a pasar más tiempo de vacaciones en México tras la polémica por su visita. Sheinbaum destacó que la visita de Ayuso permitió abrir el debate sobre el pasado colonial español y la grandeza cultural mexicana. Ayuso acusó a la izquierda española y mexicana de distorsionar la historia de España y afirmó que "México no existió hasta que llegaron los españoles". La presidenta madrileña defendió su viaje a México como institucional y resaltó la importancia de la inversión mexicana en Madrid.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "pasar más tiempo de vacaciones" en México, después del revuelo causado por sus acusaciones de que tuvo que salir del país y acusar al Gobierno español de "ponerla en peligro".

Sheinbaum ha señalado en su habitual rueda de prensa matutina que "le ha ido bastante mal" a Ayuso porque "no pudo explicar sus tres días de vacaciones" en México, animándola a pasar más días de asueto en el país.

"Tanto que odia a México, al Gobierno de México, y se pasan los días de vacaciones", ha ironizado la mandataria. "Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones (...) Somos un país extraordinario", ha añadido.

"Que conozca de nuestra cultura, que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho sobre la grandeza cultural de México", ha valorado Sheinbaum, quien ha asegurado que la visita de Ayuso ha ayudado a abrir el debate sobre el pasado colonial de España en el país.

"Ayudó mucho que viniera, porque abrió el debate, nos permitió hablar de Hernán Cortés, de lo que fue la conquista o la invasión de los pueblos, de la grandeza cultural de México, de la dignidad del pueblo de México", ha dicho.

Ayuso: "México no existió"

Por su parte, a presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado acusó este jueves a la izquierda española y mexicana de estar "retorciendo la Historia de España en México", y ha apostillado: "México no existió hasta que llegaron los españoles".



En una intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso contestó a las críticas de la oposición a su gira mexicana, que interrumpió anticipadamente denunciando un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y del que ha responsabilizado igualmente al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Ayuso, en el pleno de la Asamblea.

"Pregúntenle (a la presidenta mexicana) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje", ha dicho la jefa del Ejecutivo regional madrileño en alusión a un 'tzompantli' o muro de cráneos maya que se excavó en Ciudad de México.



Ha considerado que "a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo" para que la gente "esté podrida" y solo albergue "desconfianza" y "emociones negativas", y no tenga "ni fe, ni nación, ni historia, ni familia ni propiedad".



Díaz Ayuso ha defendido que fue a México a "trabajar", al igual que hacen otros dirigentes territoriales en sus viajes institucionales, con el valor añadido, en este caso, de que "el 98 por ciento de la inversión mexicana que llega a España viene directamente a Madrid".



"Si nuestro viaje no está justificado, no les cuento el de los presidentes autonómicos socialistas; como a nadie les importa, pues no pasa nada", ha apostillado.