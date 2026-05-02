Los 'vigilantes de Parla', los 12 alumnos premiados por Ayuso por salvar a una mujer que se ahogaba en Irlanda

Además de estos estudiantes, otras personalidades e instituciones recibirán la Gran Cruz en el Día de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid les ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo por su valentía y compromiso social.

Los jóvenes, de entre 14 y 16 años, rescataron a la mujer del mar en Bray y le practicaron maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.

Doce alumnos del IES Humanejos de Parla han sido premiados por salvar a una mujer que se ahogaba en Irlanda durante un viaje escolar.

Los alumnos de 3º de Educación Secundaria del IES Humanejos de Parla se fueron a Irlanda a practicar el inglés en mayo del año pasado. Un viaje escolar que no acabó como esperaban: 12 de ellos volvieron como héroes.

Ahora, la Comunidad de Madrid ha querido homenajear su "valentía, responsabilidad y compromiso" otorgándoles una de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo este sábado durante la celebración presidida por la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso.

Y es que estos jóvenes, que en el momento de los hechos tenían entre 14 y 16 años, salvaron a una mujer de ahogarse en el mar de la conocida comúnmente como Isla Esmeralda. Desde entonces en el municipio madrileño se les conoce como los 'vigilantes de Parla'.

Algunos de sus nombres son Ainhoa, Sofia, Ángela, Gabriela, Álvaro, Samara, Alejandro y Aleksandar. Exactamente, se encontraban haciendo un picnic en la playa de Bray para disfrutar de la última tarde de una semana de inmersión lingüística.

En un momento, se dieron cuenta de que había una mujer en el agua flotando boca abajo y vestida, algo que les sorprendió. Por eso, en declaraciones a Efe cuentan que se tiraron al agua sin dudarlo para sacarla. "Cuando llegamos a ella estaba morada y echando espuma por la boca", dice Ángela, una de las jóvenes que se lanzó "sin pensarlo" primero, pese a tener talasofobia (miedo irracional e intenso a las grandes masas de agua).

"La sacamos entre todos como pudimos, porque era una señora grande, pesaba y el agua estaba congelada", pues en esa época suele rondar los 11 grados. "Era un poco complicado".

"Al llegar a la orilla donde nos estaba esperando el resto, al verla, de la impresión, sin querer me la tiraron encima", apunta Ainhoa, que a raíz de aquello sufrió una lesión que le hizo llevar muletas durante algunos días: se dañó una costilla y se le dislocó una rodilla.

¡Enhorabuena a los 12 alumnos del IES Humanejos! Su valentía al salvar una vida en Irlanda será reconocida con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. Un reconocimiento más que merecido a su valentía y compromiso social.



Gracias por llevar el nombre de Parla tan alto y por… pic.twitter.com/qLU3hTRCJd — Ramón Jurado (@Ramonjurado) April 15, 2026

Una vez consiguieron sacar a la mujer, llamaron a una ambulancia. Mientras, una de las chicas -que es boy scout- le empezó a realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) con ayuda de su madre por teléfono, ya que "estaba muy nerviosa".

"Estábamos todos muy angustiados. Yo me quedé en shock toda la tarde", cuenta otra de sus compañeras. "No nos decían si estaba viva o no".

Y es que durante todo el tiempo que estuvieron socorriendo a la mujer, critican que los adultos que había en la playa no hacían nada por ayudarles. "La llevamos hacia el césped, había más gente mirándonos y vino una mujer y empezó a grabarnos. No nos ayudó, no hizo nada y nosotras le decíamos: 'Ayúdanos, no grabes'", critican otros dos jóvenes, Alejandro y Alexander.

"Fue mucho agobio porque al ser otro país, con otro idioma, no sabíamos muy bien qué hacer en situaciones de peligro. Los adultos no ayudaban", lamenta Ainhoa, que fue ingresada en el Hospital de Dublín junto con la mujer rescatada a causa de sus contusiones. Además, la hazaña llegó hasta los medios locales de la zona, como The Journal.

Un año más nuestro alumnado de 3° ESO ha disfrutado de una semana de inmersión lingüística en Bray.



Esperamos que hayan aprovechado esta experiencia para practicar su inglés y que hayan disfrutado del viaje.



Podréis encontrar el resto de imágenes en la página web del centro. pic.twitter.com/007U3uOJoP — I.E.S. HUMANEJOS (@ies_humanejos) May 19, 2025

En este también se esgrime que la mujer "de 30 años" empezó a tener "problemas mientras nadaba" por el paseo marítimo de Bray en Co Wicklow. Según esa misma fuente, asegura que iba con otra mujer de su edad.

Finalmente, la mujer logró recuperarse y todo quedó en un susto con un "final feliz". Por esa razón, el Ejecutivo autonómico ha premiado lo que "simbolizan": "Los valores de civismo y solidaridad de la juventud madrileña". Reconocimiento que ha compartido incluso el alcalde de la localidad, Ramón Jurado.

Las otras cruces

Estos chicos de Parla son unos de las 14 personalidades, instituciones y entidades sociales que serán reconocidos con la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo en el Día de la Comunidad de Madrid.

Además, también serán premiados Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid desde 2003; el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr., la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual, la trayectoria de la Vuelta Ciclista a España junto a su director, Francisco Javier Guillén Bedoya; el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, el periodista César Lumbreras, los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), Miguel Carballeda, presidente de la ONCE; José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón y de HM Hospitales; la multinacional IBM, el Hospital Universitario San Francisco de Asís, el comercio de 1852 La Pajarita y el Club Metrópoli.