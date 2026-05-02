Los 14 héroes de Ayuso en el Dos de Mayo: de alumnos que salvan vidas en Irlanda al "catalán" Ferrer-Dalmau o Cerezo

Ayuso, junto a todos los premiados por el Dos de Mayo en Madrid.

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso ha entregado la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades destacadas de diversos ámbitos. Entre los galardonados se encuentran Enrique Cerezo, Carlos Sainz, la esquiadora paralímpica Aydrey Pascual y el pintor Augusto Ferrer-Dalmau. El reconocimiento también ha sido para los alumnos del IES Humanejos de Parla, quienes salvaron la vida de una mujer en Irlanda, y para instituciones como IBM y el Hospital San Francisco de Asís. La presidenta destacó la importancia de visibilizar los valores positivos de la juventud y el compromiso social y profesional de los premiados.

Isabel Díaz Ayuso ha entregado este sábado la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades. Entre ellos, al presidente del Atlético de Madrid desde 2003, Enrique Cerezo o al piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz.

El ilusionista Jorge Blass ha sido el maestro de ceremonias del acto y los alumnos del Instituto Público de Parla que salvaron a una mujer en Irlanda los máximos exponentes de lo que simboliza el premio.

"¿Qué futuro vamos a dar a esta juventud si no se habla de sus problemas y todo se politiza para que cada respuesta pase por el filtro de la ideología? Hay tanto bueno y bonito que contarles de la vida, de la oportunidad de crecer en un lugar como Madrid, que sólo podemos decirles que no les vamos a fallar", reconocía Isabel Díaz Ayuso, en referencia a estos alumnos, durante su discurso del Dos de Mayo.

Ayuso y Almeida, durante la entrega a Enrique Cerezo de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. EFE

Más allá de los mencionados, Isabel Díaz Ayuso también ha premiado a la esquiadora paralímica madrileña Aydrey Pascual, campeona del mundo en dos ocasiones.

Y a La Vuelta Ciclista a España junto a su director, Javier Guillén Bedoya, por su “contribución al desarrollo de la actividad deportiva y al conocimiento de España”. Tradicionalmente, además, la prueba termina en Madrid.

Ferrer-Dalmau

El Ejecutivo autonómico también ha distinguido al pintor Augusto Ferrer-Dalmau, al que ha presentado su amigo David Summers, vocalista de Hombres G. "Por ser uno de los máximos exponentes contemporáneos de la pintura histórica en España".

"Si alguien ama este país es el catalán Augusto Ferrer-Dalmau, nuestro mejor pintor de batallas. Gracias a sus obras de arte, que recrean gestas de nuestra historia de las que apenas hay imágenes, los españoles y el resto del mundo han conocido con detalle el pasado y el presente de nuestro Ejército", celebraba la presidenta en su discurso.

Y, en comunicación, el Gobierno regional ha concedido la Gran Cruz al periodista César Lumbreras, por dar voz al mundo rural durante más de cuatro décadas como director del programa Agropopular de la cadena COPE desde 1984.

En materia de medio ambiente, ha otorgado la distinción a los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), por su trabajo vocacional y especializado en la atención de la fauna silvestre, contribuyendo de forma esencial a la conservación de la biodiversidad de la Comunidad de Madrid.

En el ámbito sociosanitario, se ha reconocido a Miguel Carballeda por su incansable labor como presidente de la ONCE, donde ha promovido un modelo ejemplar de inclusión, empleo y autonomía para personas con discapacidad, con un destacado impacto social.

Doctor José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Gregorio Marañón. EFE

Además, se distingue a José Eugenio Guerrero por su trayectoria como médico intensivista y jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, siendo un referente durante la pandemia y portavoz de los sanitarios galardonados con el Premio Princesa de Asturias.

Los 'vigilantes' de Parla

El Gobierno regional ha concedido este galardón a IBM por su relación histórica con la región, donde ha desarrollado durante décadas la innovación tecnológica, cumpliéndose en 2026 sus 100 años de presencia en España.

Un siglo de atención sanitaria continuada al servicio de los madrileños cumple también el Hospital Universitario San Francisco de Asís. Su trabajo, reconocido por el Ejecutivo autonómico, refleja su vocación asistencial y su contribución al tejido social y sanitario de la región.

En el ámbito empresarial, ha recibido la Gran Cruz uno de los grandes símbolos del comercio tradicional de la región desde su apertura en 1852, La Pajarita, que ha sabido mantener la calidad artesanal y la identidad en la elaboración de bombones y dulces.

Asimismo, la Comunidad de Madrid reconoce al Club Metrópoli por su apuesta para crear un proyecto único en la capital, desarrollado por el Grupo Paraguas, que ha supuesto la revitalización del Edificio Metrópolis, uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad, integrando patrimonio, gastronomía y cultura.

Por último, la Comunidad de Madrid otorgó esta distinción a los ya mencionados doce alumnos del IES Humanejos de Parla conocidos como Los vigilantes de Parla, por su valentía, responsabilidad y compromiso al salvar la vida de una mujer en Irlanda durante un viaje escolar, simbolizando los valores de civismo y solidaridad de la juventud madrileña.