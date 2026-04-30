Abre el primer tramo del nuevo carril de la M-607: 4 km ampliados entre Tres Cantos y Colmenar

Ayuso durante su visita a la inauguración del primer tramo del nuevo carril de la M-607. CAM

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Las claves Generado con IA Se inaugura el primer tramo ampliado de la M-607, con 4 km entre Tres Cantos y Colmenar Viejo. La ampliación incluye un tercer carril y beneficiará a 246.000 vecinos de 13 municipios de la zona. La obra, con una inversión de 37,7 millones de euros, busca mejorar la seguridad y reducir retenciones en una vía con más de 62.000 vehículos diarios. Se incorpora un ecoducto pionero de 60 metros de ancho y 140 de largo para facilitar el paso seguro de fauna local.

El primer tramo del nuevo carril en la M-607 ya está inaugurado desde este jueves. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido a la apertura al tráfico de esta primera parte, que cuenta con cuatro kilómetros de ampliación ya finalizados.

Justo sucede este hecho un año después de iniciar este proyecto para construir un tercer carril que facilitará los desplazamientos entre Tres Cantos Norte y la variante sur de Colmenar Viejo.

El objetivo, tal y como ha señalado la presidenta acompañada de los alcaldes de las dos localidades, Jesús Moreno y Carlos Blázquez, es conseguir que las carreteras sean "más seguras, mejor conservadas y mejores servicios", beneficiando en esta ocasión a 246.000 vecinos de la zona.

De esta forma, el Gobierno regional avanza en una actuación clave para mejorar la movilidad en una de las carreteras con mayor intensidad circulatoria de la región, junto a la M-501 y la M-45. En concreto, más de 62.000 vehículos transitan por esta vía diariamente, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años.

Se trata, por tanto, de una intervención que contribuirá a aliviar la congestión y a reducir las retenciones que se registran en las horas punta.

En concreto, desde hoy estará operativo todo el trazado ejecutado hasta la fecha, incluido el nuevo tercer carril, en un tramo de cuatro kilómetros comprendidos entre los puntos kilométricos 23,1 y 25, en ambos sentidos. No obstante, desde este punto y hasta el km 30,3 continuarán los trabajos hasta su finalización, prevista para el verano de 2027.

Tal y como ha explicado la presidenta, el Ejecutivo autonómico invierte 37,7 millones de euros en este proyecto de casi 15 nuevos kilómetros de carretera, que darán servicio a más de 246.000 vecinos de 13 municipios: Tres Cantos, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra, Bustarviejo, Valdemanco, Navalafuente, La Cabrera, Collado Villalba, Moralzarzal y El Boalo-Cerceda-Mataelpino.

La M-607 estrena hoy 4km del tercer carril entre Tres Cantos y Colmenar Viejo.



En un año los 15 kilómetros estarán completados, facilitando el día a día a 246.000 vecinos.



Es una obra muy compleja pensada para ellos, los ciclistas y los animales que por allí transitan. pic.twitter.com/2Ays3gu3Wz — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 30, 2026

Con un plazo de ejecución de 24 meses, esa actuación implica también al carril ciclista que une Colmenar Viejo con la capital. Esta vía, una de las más populares entre los aficionados a este deporte, permanecerá en servicio durante toda la intervención, con desvíos provisionales que permiten el avance de las obras.

A partir de ahora, las labores seguirán avanzando en los otros tres tramos que componen esta actuación, con la previsión de habilitar en los próximos meses al menos otro kilómetro adicional antes de concluir todos los trabajos contemplados.

Ecoducto pionero

Además de incrementar la capacidad y aliviar el tráfico de esta carretera, la M-607 mejorará su seguridad, con actuaciones que buscan aumentar la visibilidad en determinados tramos e incorporan un ecoducto o paso de fauna elevado.

Esta nueva infraestructura, de 60 metros de ancho y 140 de largo ubicada en las proximidades de Colmenar Viejo, permite dar continuidad a los desplazamientos de las distintas especies que habitan en esta zona, para que puedan cruzar sin poner en peligro su integridad ni la de los conductores que circulan por la vía.

El ecoducto de la M-607 será la primera instalación de estas características en la Comunidad de Madrid y contribuirá de forma positiva en la reducción de accidentes por atropello de animales.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que este tipo de infraestructuras contribuyen a que "lleguen la actividad y las oportunidades" a todos los municipios de la región y que "tengan vida, empleo, nuevas familias y proyectos de futuro en libertad".