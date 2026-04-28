Madrid confirma la fecha: cambia la forma de pagar en el Metro a partir de junio de cara a la visita del Papa León XIV

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Madrid permitirá el pago con tarjeta bancaria física o en el móvil a partir de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV. El sistema de pago se implantará progresivamente en todos los tornos, empezando por estaciones clave de la línea 8 como Nuevos Ministerios y el aeropuerto. La red contará con más de 400 nuevos tornos habilitados y, en estaciones sin nuevos tornos, al menos dos permitirán el pago con tarjeta. El nuevo sistema calculará automáticamente la mejor tarifa para el usuario y mantendrá la compatibilidad con los títulos de transporte actuales.

El pago con tarjeta de crédito física o en el móvil en la red de la Metro de Madrid será una realidad a partir del próximo mes de junio, lo que permitirá agilizar y facilitar el acceso de los viajeros al suburbano, con la intención de que el sistema esté activado de cara a la próxima visita del Papa León XIV.

Durante su intervención en un 'Desayuno Madrid' organizado por Europa Press, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha anunciado que esta opción de pago llegará a todos los tornos del suburbano de manera progresiva.

La intención de la Consejería es que el sistema esté activo de cara la visita de León XIV a España, del 6 al 12 de junio, empezando por Madrid para saltar después a Barcelona y Canarias. Se convertirá así en el noveno viaje que realiza un Papa a España tras los cinco realizados por Juan Pablo II y los tres de Benedicto XVI durante sus pontificados.

El nuevo sistema estará disponible en todos los nuevos tornos. En el caso de la línea 8, Nuevos Ministerios, Mar de Cristal, Feria de Madrid, Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4 tendrán todos los tornos habilitados para el pago con tarjeta bancaria. Colombia, Pinar del Rey y Barajas contarán con esta modalidad al menos en dos de los tornos de cada estación.

En total, la red dispone de más de 400 nuevos tornos, en los cuales será posible el pago con tarjeta bancaria. En las estaciones que aun no dispongan de nuevos tornos, se habilitará el pago con tarjeta en al menos dos de los tornos existentes, aunque sean de una modalidad anterior, han apuntado desde la Consejería.

La compañía metropolitana lleva tiempo trabajando para llevar los tornos inteligentes a las 303 estaciones de Metro y poder completar la implantación del sistema de pago con tarjeta de crédito y débito sin contacto, así como dispositivos móviles con tecnología contactases, sin necesidad de tener que adquirir previamente un título de transporte o abono, en el marco del modelo de Estación 4.0 impulsado por Metro.

Admitirá

Para poder realizar el pago, se ha instalado una nueva electrónica de control y lectores de códigos QR y EMV, los dispositivos de seguridad que leen el chip de tarjetas bancarias y dispositivos móviles (ballet), admitiendo tarjetas como Visa, Mastercard, Maestro o American Express. También el software correspondiente que permita gestionar los cobros con las entidades bancarias.

La solución se apoya en la adaptación del sistema al modelo MT (Mobility anda Transporta Transaccional), que posibilita el cálculo automático de la mejor tarifa para el usuario en función de las validaciones realizadas en un periodo determinado y la agrupación de los cargos en una única transacción.

Para ello, incorporará un sistema, denominado BackOffice, que almacenará y procesará la información de los accesos que ha realizado el usuario.

Este medio permite almacenar durante un periodo de tiempo, ya sea un día o una franja de horas, las validaciones hechas en los equipos de peaje del suburbano y, al finalizar el periodo transcurrido, realizar el cálculo de la mejor tarifa a aplicar. En cualquier caso, se mantendrá la compatibilidad con la Tarjeta de Transporte Público (ATP) y los títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resistencia, se suma a otras iniciativas de modernización impulsadas por la compañía metropolitana como el abono transporte en el móvil, posible para sistemas Android 9.0 o superior desde mediados de enero y que en "pocos meses", ha dicho el consejero, llegará también a iPhone.

Además, el sistema de pago con tarjeta bancaria es posible en todos los autobuses interurbanos de la región desde el pasado 1 de julio.