Almeida subasta 200 vehículos a través de internet: coches desde 400 euros, motos a 80 € y furgonetas a 700 €

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid subasta 200 vehículos municipales en desuso, incluyendo coches desde 400 euros, motos desde 80 euros y furgonetas desde 700 euros. La subasta es completamente online y está abierta hasta el 7 de mayo, permitiendo participar a interesados de cualquier parte de España. Los vehículos han sido despersonalizados y pueden visitarse en Loeches los días 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo. La iniciativa sigue la Ley de Economía Circular y ya ha permitido recuperar cerca de 700.000 euros para las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Madrid vuelve con la segunda subasta organizada por el Área de Economía, Innovación y Hacienda de vehículos municipales en desuso.

El pasado 22 de abril arrancó oficialmente la segunda subasta electrónica del año, y la sexta desde que el programa empezó a andar en 2025, con un catálogo de 200 lotes que incluye coches, motos, furgonetas, camiones, dumpers, tractores y hasta un puente de lavado automático.

Los precios de salida parten desde 80 euros para motos, 400 euros para turismos y 700 euros para furgonetas. Las pujas están abiertas hasta el 7 de mayo en la plataforma de International Auction Group, S.L. (IAG), empresa adjudicataria seleccionada mediante licitación pública.

Furgonetas del Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Madrid

De esta manera, la administración municipal le da una segunda vida a su flota en lugar de mandarla al desguace. El proceso es íntegramente online y no hay restricciones geográficas, se puede pujar desde Madrid o desde cualquier otro punto del país.

Quienes prefieran ver los vehículos antes de lanzar una oferta tienen cuatro días de exposición presencial en Loeches, en la carretera M-217: los días 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo, en horario de mañana (9:00 a 14:00) y tarde (15:30 a 18:30).

Según el Ayuntamiento, todos los vehículos han sido previamente despersonalizados: sin pegatinas institucionales, vinilos de servicio, sirenas policiales ni puentes de luces.

Casi 700.000 euros

En la primera edición de la subasta celebrada en 2025, más de 1.300 personas pujaron por cerca de 250 vehículos y la recaudación total rozó los 600.000 euros. El programa no se ha limitado a los vehículos.

El Ayuntamiento también ha organizado subastas de objetos perdidos, cargadores de vehículos eléctricos y contenedores de residuos, generando un retorno adicional de más de 100.000 euros.

En total, la suma acumulada se acerca ya a los 700.000 euros recuperados para las arcas municipales gracias a bienes que, de otro modo, habrían acabado como residuos. Además, el Consistorio ya trabaja en dos subastas más antes de que acabe el año.

Economía circular

Esta política de subastas se enmarca en la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, que establece la reutilización de materiales como obligación y no como opción.

El objetivo es evitar que los bienes municipales en desuso pasen directamente a convertirse en residuos, dándoles una segunda vida útil en manos privadas.