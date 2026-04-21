Radiales, techos que se caen y bombonas de butano: las graves condiciones de los alumnos de un instituto de Madrid en obras

Las obras denunciadas por el sindicado en el instituto de Aluche. E. E. CCOO

Las claves

Las claves Generado con IA El sindicato CCOO denuncia graves riesgos de seguridad para alumnos y profesores en el IES Mariano José de Larra debido a obras en curso. Entre los problemas detectados se encuentran herramientas peligrosas al alcance de menores, desprendimientos de techo y bombonas de butano en zonas de paso. La falta de separación entre las zonas de obra y las educativas, junto a cortes de luz y pérdida de espacios, ha aumentado el estrés laboral del profesorado. La Consejería de Educación asegura que las obras se realizan con todas las medidas de seguridad y sin interferir en la actividad lectiva.

Radiales y cuchillos de corte al alcance de los estudiantes. Desprendimientos de techo en aulas y pasillos. Bombonas de butano descargadas junto al alumnado durante las clases de Educación Física. Semanas sin conexión a internet en las aulas prefabricadas. Cortes de luz sin previo aviso. Polvo en suspensión, pinturas y disolventes impregnando los pasillos por los que transitan cada día cientos de menores.

Esta es la imagen que dibuja el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) sobre el IES Mariano José de Larra, un instituto en el la zona de Aluche, en el distrito Latina de la capital, mientras la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ejecuta en él una reforma integral de 2,5 millones de euros.

Desarrollo de las obras en el IES Mariano José de Larra sin suspender la actividad lectiva. CCOO

La Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO Madrid ha presentado una denuncia formal en la que alerta de la "grave situación de riesgo" que atraviesa el centro, donde las obras de mejora se están llevando a cabo con la actividad lectiva en pleno funcionamiento y, según el sindicato, sin las medidas de seguridad exigibles cuando hay menores de edad de por medio.

Según CCOO, han sido el propio profesorado y los representantes del Consejo Escolar quienes han trasladado al sindicato una lista detallada de situaciones de riesgo documentadas y reiteradas.

Entre ellas, la ausencia de separación efectiva entre el personal de obra y el alumnado, aglomeraciones en accesos, escaleras y patios, andamiajes en la proximidad inmediata de las zonas deportivas, y la pérdida de espacios esenciales como laboratorios, gimnasio y aulas específicas que han quedado inutilizables durante la reforma.

"No existen condiciones mínimas de seguridad"

"La situación es insostenible. No se puede garantizar el derecho a la educación cuando no existen condiciones mínimas de seguridad. Un centro de referencia como el IES Mariano José de Larra no merece afrontar este riesgo por una planificación manifiestamente inadecuada de las obras", señalan en el comunicado del sindicato.

En cambio, desde la Consejería de Educación, desmienten esta afirmación en respuesta a las quejas provenientes del centro.

El profesorado denuncia además un aumento significativo de la carga de trabajo y del estrés laboral. La necesidad de reorganizar constantemente la actividad docente para adaptarse a una obra que avanza sin garantías de seguridad está pasando factura a una plantilla que, según CCOO, se siente abandonada por la Administración.

Ante esta situación, el sindicato exige a la Consejería de Educación una evaluación inmediata de riesgos laborales en el centro, la adopción urgente de medidas de protección para el alumnado menor de edad, una separación real y efectiva entre las zonas de obra y la actividad educativa, y el estudio de medidas excepcionales —como la semipresencialidad— en los momentos más críticos de la reforma. La denuncia ha sido trasladada también a los organismos competentes en materia de seguridad laboral.

"Sin interferir en la actividad lectiva"

La versión de la Consejería de Educación difiere radicalmente del panorama descrito por el sindicato. La Administración madrileña reconoce que está llevando a cabo "trabajos de mejora integral" en el IES Larra, que incluye la instalación de aislamiento térmico en fachadas y cubiertas, equipos de energía fotovoltaica, sustitución de sistemas de climatización y renovación de luminarias.

Sin embargo, la Consejería asegura que las obras "se están desarrollando con todas las medidas de seguridad para alumnos y docentes, sin interferir en la actividad lectiva del centro y con la plena colaboración de su equipo directivo".